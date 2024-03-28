Риэлтор Голубева рассказала о деталях закона о посуточной аренде жилья

Фото: iStock/LENblR
Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке посуточной аренды квартир в многоквартирном доме с соблюдением прав соседей.
О новых изменениях в эфире «Радио 1» рассказала уполномоченный представитель президента Гильдии риэлтеров Московской области в городских округах Серпухове, Пущине и Протвине, президент комитета по недвижимости Торгово-промышленной палаты города Серпухов Любовь Голубева.
Рынки посуточной и долгосрочной аренды идут параллельно друг другу. Клиенты, которые используют один инструмент, никак не попадают под действия второго.
Эксперт рассказала о нововведениях, которые необходимо учесть владельцам квартир, сдающим их посуточно.
Голубева посоветовала сдающим посуточно квартиры присматриваться к тем, кто хочет в них поселиться. Если грамотно подойти к этому делу, то новые изменения не усложнят жизнь арендодателям. Единственное, что поменяется – это требование от квартиросъёмщиков соблюдать все пункты этого закона.
Читайте также:
Путин подписал закон, запрещающий сдавать в аренду квартиры, в которых нет счетчиков
В России аренда квартир выросла в цене на 18–24%
Осознанная аренда. Что предусмотреть и проверить, прежде чем снять квартиру
Рынки посуточной и долгосрочной аренды идут параллельно друг другу. Клиенты, которые используют один инструмент, никак не попадают под действия второго.
«Он (закон – ред.) начинает регулировать требования, которые предъявлены к собственникам жилья, которое сдаётся именно в посуточную аренду. Регламенты всегда хороши, поскольку расставляют правила и приоритеты», – пояснила Голубева.Для того чтобы сдавать квартиру в посуточную аренду, собственник должен зарегистрироваться либо как индивидуальный предприниматель, либо как самозанятый. Затем ему необходимо встать на учёт, чтобы можно было осуществлять контроль за его деятельностью.
Эксперт рассказала о нововведениях, которые необходимо учесть владельцам квартир, сдающим их посуточно.
«Закон обязывает, например, установить приборы учёта в помещение, в котором осуществляется посуточная аренда, – водяные счётчики и счётчики электроэнергии. Это необходимо для регламентирования учёта потребления», – уточнила эксперт.Кроме того, закон требует от квартиросъёмщиков бережного отношения к местам общего пользования.
Голубева посоветовала сдающим посуточно квартиры присматриваться к тем, кто хочет в них поселиться. Если грамотно подойти к этому делу, то новые изменения не усложнят жизнь арендодателям. Единственное, что поменяется – это требование от квартиросъёмщиков соблюдать все пункты этого закона.
Читайте также:
Путин подписал закон, запрещающий сдавать в аренду квартиры, в которых нет счетчиков
В России аренда квартир выросла в цене на 18–24%
Осознанная аренда. Что предусмотреть и проверить, прежде чем снять квартиру
Анастасия Чинкова