Жителям Подмосковья пообещали денежное вознаграждение за сдачу нелегального оружия

Фото: Росгвардия МО
Жители Подмосковья могут сдать незаконно хранящееся оружие или взрывчатые вещества за денежное вознаграждение. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Выплаты осуществляются на основании Постановления правительства Московской области. Для получения вознаграждения нужно сдать оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства в любой территориальный отдел полиции; подать заявление в ГУРБ Московской области.
Размер денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие варьируется от 100 рублей за 100 г пороха до 15 тыс рублей за боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие.
Единственное условие состоит в том, что с использованием сданного оружия не было совершено никаких преступлений.
Читайте также:
В России хотят разрешить военную службу по призыву в органах ФСБ
В Госдуме разъяснили поправки о службе призывников в органах ФСБ
Приморских спецназовцев заподозрили в разбое
Размер денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие варьируется от 100 рублей за 100 г пороха до 15 тыс рублей за боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие.
Читайте также:
В России хотят разрешить военную службу по призыву в органах ФСБ
В Госдуме разъяснили поправки о службе призывников в органах ФСБ
Приморских спецназовцев заподозрили в разбое
Лора Луганская