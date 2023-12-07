Под Солнечногорском в ходе рейда выявили более 40 нелегальных мигрантов

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Сотрудники Главного управления территориальной безопасности Подмосковья вместе с правоохранителями проверили в посёлке Майдарово под Солнечногорском одно из предприятий и общежитие при нём. Рейд также коснулся нескольких «резиновых» квартир, на которые жаловались местные жители, сообщили в пресс-службе ГУРБ.
«В Подмосковье в ходе рейда по производственно-складским помещениям выявили более 40 нелегальных мигрантов. Всего в отдел полиции доставили 95 человек, проводится проверка. По информационным учётным базам проверили 50 приезжих из Средней Азии», – говорится в сообщении.Сотрудники полиции составили в отношении 42 иностранцев административные протоколы за нарушение режима пребывания в России, а также за незаконную трудовую деятельность. Девять из них привлечены к административной ответственности по двум статьям. На каждого нелегала наложен штраф в 5 тыс рублей. Позже их выдворят из страны.
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Лора Луганская