РКН проверит сериал «Слово пацана»

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Роскомнадзор начнет проверку сериала «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям после обращения омбудсмена по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец. Информация об этом появилась в telegram-канале Baza.
По мнению Волынец, популярный сериал «романтизирует бандитизм» и оправдывает «казанский феномен», образовавшийся в 1970-е и 1980-е годы — появление многочисленных банд в Казани.
Несмотря на то, что сериал имеет маркировку 18+, его смотрят также и дети. По данным омбудсмена, число просмотров уже превысило миллион, что вызвало озабоченность у Волынец.
Омбудсмен полагает, что сериал может противоречить приказу президента о формировании государственной политики по защите традиционных духовно-нравственных ценностей. Также она считает, что сериал «пропагандирует насилие, безнравственность и отрицание идеалов патриотизма».
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Несмотря на то, что сериал имеет маркировку 18+, его смотрят также и дети. По данным омбудсмена, число просмотров уже превысило миллион, что вызвало озабоченность у Волынец.
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Артем Кузьмин