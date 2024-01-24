RMF FM: Экс-глава МВД Польши Каминьский вместе со своим замом вышел из тюрьмы

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Бывший министр внутренних дел Польши Каминьский и его заместитель Вонсик освобождены из тюрьмы после их повторного помилования президентом страны Анджеем Дудой, сообщает RMF FM.
«Мариуш Каминьский и Мацей Вонсик были освобождены из тюрьмы. Менее чем за три часа до этого президент Анджей Дуда объявил, что помиловал политиков партии ПиС», — говорится в сообщении.Напомним, в Польше полиция задержала экс-главу МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика во время церемонии назначения советников главы государства Анджея Дуды, проходившей в президентском дворце. Каминьского и Вонсика признали виновными в превышении полномочий. Речь идёт о событиях, произошедших в 2007 году.
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