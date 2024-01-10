Бывшего главу МВД Польши и его зама задержали в президентском дворце

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В Польше полиция задержала экс-главу МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика во время церемонии назначения советников главы государства Анджея Дуды, проходившей в президентском дворце. Об этом пишет Associated Press (AP).
Президент Дуда в 2015 году амнистировал их, но нынешние польские власти утверждают, что у главы государства не было такого права.
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