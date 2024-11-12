Родила двойняшек с разницей в полтора месяца: история семьи из Петербурга, попавшей в Книгу рекордов России

Фото: istockphoto / Vad-Len
Алена и Василий — двойняшки из Санкт-Петербурга, которые родились в 2018 году. Уже в 2021 году их имя было занесено в Книгу рекордов России, хотя к тому моменту они ещё не научились даже говорить. Уникальность их истории заключается в том, что их разница возрасте всего полтора месяца. Подробности об этом удивительном случае расскажет «Радио 1».
Родила на пятом месяце беременности
Виктория Андреева, мама двойняшек, была госпитализирована на пятом месяце беременности. У неё внезапно отошли воды из одного плодного пузыря.
Поскольку срок был очень маленьким — всего 23 недели — врачи попытались продлить беременность. Однако к концу двадцать шестой недели у девушки сильно заболел живот, и врачи отправили её рожать.
10 октября 2018 года родилась Алёна. Вес новорождённой составлял всего один килограмм. Девочка не издавала звуков, её сразу поместили в отделение интенсивной терапии.
У Виктории было две плаценты — по одной для каждого ребенка, что означало, что они не являлись близнецами, а были двойняшками. Благодаря этому младшему малышу удалось остаться в утробе матери до необходимого срока, пока врачи заботились о старшей сестре.
«Пока я лежала в палате и ждала вторые роды, мне никаких подробностей не рассказывали о состоянии Алены. Но я понимала, что она в тяжелом состоянии. Я много плакала, переживала. Я даже не могла сходить на нее посмотреть, потому что мне совсем нельзя было вставать. Спасибо мужу Алексею, он меня очень сильно поддерживал, и каждый день ходил к Аленушке: включал ей мой голос, пел песенки», — рассказала Виктория «Комсомольской правде».
Вторые роды
Василий, второй ребенок, появился на свет спустя 46 дней после своей сестры, 25 ноября 2018 года. Он родился на 7,5 месяце беременности, но оказался более крепким — его вес составил 2 килограмма 21 грамм. Мальчик сразу же закричал, а врачи успокоили Викторию, заверив, что его жизни ничего не угрожает.
Брат и сестра проводят много времени друг с другом и почти всё делают вместе. В свои 2 года Алена уже весила 11 килограмм, а Вася – 12.
«Детки сообразительные и самостоятельные. Сами уже кушают, ходят. Только вот Аленке врачи поставили диагноз ДЦП. Есть небольшие проблемы с правой ножкой, но ортопеды говорят, что в достаточно легкой форме. Ездим на реабилитацию, ходим на массаж. А остальные ручки и ножки у нее хорошо работают», — сообщила мама двойняшек.
Книга рекордов России
Долгое время эта удивительная история была известна только близким людям, врачам и сотрудникам, занимающимся оформлением документов. Однако родители захотели поделиться историей своих детей и подали заявку в Книгу рекордов.
«В МФЦ, когда делали деткам документы, сотрудницы не поверили, что такое возможно. Думали, что дети либо приемные, либо в документах опечатка. Как-то на работе я увидела в новостях историю про 5-летнюю девочку, которая отрастила волосы до пола и попала в Книгу Рекордов России. Тут мне и пришла такая идея. Посоветовалась с мужем, он согласился, и мы отправили заявку. А нам ее успешно подтвердили», — рассказала Андреева.
Читайте также:
Декретный отпуск в 2024 году: что это такое, сколько длится и как оформить
Брошенную в туалете турецкого аэропорта новорождённую девочку оставили в Турции
20-летняя жительница Петербурга забеременела от восьмиклассника
Дайана Хусинова