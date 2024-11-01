20-летняя жительница Петербурга забеременела от восьмиклассника

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В Санкт-Петербурге 20-летняя девушка заявила о том, что она беременна от ученика восьмого класса. Об этом пишет «Фонтанка».
По данным издания, вечером 31 октября в полицию поступил рапорт инспектора по делам несовершеннолетних, в котором шла речь о 20-летней девушке из Всеволожского района, которая вступала в половую связь с 14-летним восьмиклассником из Петербурга. После чего она забеременела.
Теперь в отношении будущей молодой мамы могут возбудить уголовное дело из-за полового сношения с лицом, не достигшим 16 лет.
Оказалось, что ранее девушка уже была судима за кражу, угрозу убийством и вандализм.
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Теперь в отношении будущей молодой мамы могут возбудить уголовное дело из-за полового сношения с лицом, не достигшим 16 лет.
Оказалось, что ранее девушка уже была судима за кражу, угрозу убийством и вандализм.
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Элина Позднякова