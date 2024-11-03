Брошенную в туалете турецкого аэропорта новорождённую девочку оставили в Турции

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Девочка, которую российская туристка бросила в аэропорту Антальи, на время расследования будет находиться в турецкой социальной службе. В Россию новорождённую решили не перевозить. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Турецкий адвокат Айшегюль Полат сообщила, что на днях она навещала ребенка. По ее словам, девочка полностью здорова и о ней хорошо заботятся.
Уточняется, что матери малышки — 18-летней Кате — видеться с дочкой запрещено. Пока она будет находиться под арестом, к младенцу её не подпустят.
Согласно информации источника, ближайшее заседание по уголовному делу об оставлении ребёнка в опасности состоится в декабре этого года. Защита девушки настаивает, что у Кати была скрытая беременность и она даже не поняла, что бросила младенца в туалете.
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Уточняется, что матери малышки — 18-летней Кате — видеться с дочкой запрещено. Пока она будет находиться под арестом, к младенцу её не подпустят.
Согласно информации источника, ближайшее заседание по уголовному делу об оставлении ребёнка в опасности состоится в декабре этого года. Защита девушки настаивает, что у Кати была скрытая беременность и она даже не поняла, что бросила младенца в туалете.
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Екатерина Коршунова