Родительские субботы 2024: Даты и традиции поминальных дней

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Среди прочих родительских суббот (а их в году семь) выделяют Вселенские, в которые Православная Церковь молитвенно поминает вообще всех крещеных христиан. Таких суббот две: Мясопустная (за неделю до Великого поста) и Троицкая (накануне праздника Пятидесятницы). Остальные родительские субботы не относятся к Вселенским и отведены специально для частного поминовения дорогих нашему сердцу людей.
Даты родительских суббот в 2024 году
1. 30 марта — родительская суббота второй недели Великого поста
2. 6 апреля — родительская суббота третьей недели Великого поста
3. 13 апреля — родительская суббота четвертой недели Великого поста
4. Ещё две родительские субботу 2024 года выпадут на май — 9 (Поминовение усопших воинов) и 14 (Радоница) число.
5. 22 июня — Троицкая вселенская родительская суббота
6. 2 ноября — Дмитриевская родительская суббота
Дни поминовения усопших: суть и традиции
По православным традициям, на родительскую субботу принято посещать церковь и могилы покойных близких. Как на кладбищах, так и в храмах в эти даты служат панихиды.
Однако, на самом деле посещение могилы не является обязательным ритуалом. Покойникам гораздо важнее, чтобы за них помолились. В православной церкви считается, что усопшая душа, не имея больше возможности творить добрые дела самостоятельно, хочет, чтобы за неё молились родные. Именно поэтому почтить память покойниках можно не только в церкви или на кладбище, но и у себя дома.
Если вы всё же решили посетить богослужение в храме — идти туда с пустыми руками нельзя. Необходимо принести с собой постную пищу, которую можно будет оставить в специально отведённом месте. Еду также можно раздать нуждающимся.
Что запрещено в родительские субботы
В родительскую субботу строго запрещено ссориться с близкими, а также плохо думать о родных людях, которые покинули этот мир. В этот день необходимо гнать от себя все негативные мысли и концентрировать только на любви к своим ближним.
Также рекомендуется отложить на потом организацию праздников, вечеринок и иных увеселительных мероприятий. Поминки с распитием алкоголя в этот день строго запрещены, а уборку в доме стоит затевать накануне.
Считается, что в этот день нельзя поднимать обронённые кем-то другим предметы. Так можно притянуть к себе все несчастья владельца потерянной вещи.
В этот праздник не принято отказывать тем, кто просит помощи.
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