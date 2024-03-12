Историк Ломако: Масленица сплетает в себе языческие и православные корни

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Масленица – яркий и колоритный русский праздник, который отмечается весной перед Великим постом. Эта древняя традиция сопровождается различными обрядами, традициями и гастрономическими изысками.
Каждый год даты празднования Масленицы меняются в соответствии с православным календарём. Более подробно об этом празднике рассказал в эфире «Радио 1» кандидат исторических наук Евгений Ломако.
Масленица – один из интереснейших праздников. Она имеет языческие корни. Удивительно, но православие приняло языческие традиции этого праздника. Мы говорим, что Масленица предшествует Великому посту. А это либо февраль, либо март. В это время славяне «вспоминали» о земле. Масленица очень хорошо вбирает в себя и языческие, и православные обряды.
Даже само название «Масленица» произошло от слова «масло», а масло всегда в России символизировало определённое богатство и зажиточность. Кроме того, Масленица приходится на день весеннего равноденствия: зима сходит на нет, а на землю приходит весна. Поэтому праздник логично вписывается и в православную традицию, как Воскрешение.
По мнению Евгения Ломако, в дни Масленицы люди неслучайно вспоминают о своих семейных корнях. Семьи поминают своих умерших родственников, посещают кладбища. Это тоже соотносится с возрождением природы.
Масленицу соотносят с мифологическим персонажем Мореной. Она сезонный персонаж возрождения и умирания природы. Поэтому, когда сжигают чучело Морены – это не смерть, а всего лишь смена сезонов, как весна сменяет зиму. Что касается блинов, то некоторые историки отмечают: раньше они были очень тёмными и походили на оладьи. Пекли их не из пшеничной муки. Ни о каком символе солнца речи не шло. И только после того, как блины стали печь из пшеничной муки, они стали круглыми, да румяными, люди заметили, что выпечка очень похожа на солнце.
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Масленица – один из интереснейших праздников. Она имеет языческие корни. Удивительно, но православие приняло языческие традиции этого праздника. Мы говорим, что Масленица предшествует Великому посту. А это либо февраль, либо март. В это время славяне «вспоминали» о земле. Масленица очень хорошо вбирает в себя и языческие, и православные обряды.
По мнению Евгения Ломако, в дни Масленицы люди неслучайно вспоминают о своих семейных корнях. Семьи поминают своих умерших родственников, посещают кладбища. Это тоже соотносится с возрождением природы.
«Каждый день масленичной недели имеет свои названия: «Встреча», «Заигрыши» и заканчивается неделя «Прощённым воскресением». Праздник отражает душу русского народа. Нам свойственно помнить о родителях и просить прощения за то, что кого-то чем-то обидели», — сказал в радиоэфире историк.Ломако высказал предположение, что внедрение православия происходило с оглядкой на народные традиции, поэтому в Масленице гармонично переплелись язычество и православие.
Масленицу соотносят с мифологическим персонажем Мореной. Она сезонный персонаж возрождения и умирания природы. Поэтому, когда сжигают чучело Морены – это не смерть, а всего лишь смена сезонов, как весна сменяет зиму. Что касается блинов, то некоторые историки отмечают: раньше они были очень тёмными и походили на оладьи. Пекли их не из пшеничной муки. Ни о каком символе солнца речи не шло. И только после того, как блины стали печь из пшеничной муки, они стали круглыми, да румяными, люди заметили, что выпечка очень похожа на солнце.
«Масленица в результате многовековых изменений традиций пришла к нам в том виде, в котором мы её сохраняем на протяжении многих-многих лет. Масленица объединяет людей. Такие праздники подтверждают в нас идентичность и общность. Мы чувствуем себя единым народом», — подвёл итог Евгений Ломако.
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Сергей Калугин