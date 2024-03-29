Рогов рассказал об отношении людей на Украине к личности Владимира Путина

Арка Дружбы народов в Киеве Фото: iStock/Stanislav_Moroz
Народ Украины разделился. Одни ждут прихода России, другие отправились в тероборону или направляют донаты ВСУ, третьи равнодушно ждут, чем закончится российско-украинский конфликт. Кто-то переехал в Россию, кто-то — в Европу, а кто-то принял решение не покидать свой дом и продолжает жить на Украине.
В беседе с «Радио 1» об отношении украинцев к личности Владимира Путина рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
По мнению спикера, в настоящий момент никто не сможет предоставить такую социологию, потому что на Украине она не ведется. Но Рогов поделился мнением о том, как украинцы относились к президенту России раньше.
В столице Украины — Киеве был официально объявлен режим «блекаута», объекты городской инфраструктуры работали либо при полном отсутствии электричества, либо при помощи генераторов.
Долгое время люди испытывали трудности, связанные с перебоями в подаче воды по центральной системе водоснабжения в городах. Очереди за водой возле уличных бюветов достигали в длину десятков метров.
Электроснабжение в многоквартирных домах запускалось по графикам — иной раз светом можно было воспользоваться не более 4 часов в сутки.
Власти Украины приняли решение демонтировать монумент под Аркой Дружбы народов в Киеве. Объект был создан в советское время и символизировал дружбу российского и украинского народов.
Памятник состоял из арки, бронзовой скульптуры двух рабочих — украинца и русского, вместе держащих ленту с Орденом дружбы. Скульптуру убрали, ее больше нет. Единственный элемент памятника, который не демонтировали, — это сама арка из титановых листов, возвышающаяся над всей композицией.
Как заявил президент РФ Владимир Путин, атаки на энергосистему Украины в октябре 2022 года были ответом на устроенный спецслужбами Украины теракт на Крымском мосту 8 октября того же года. В этот день на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись топливные баки семи вагонов и обрушились два автомобильных пролета.
Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд выдал разрешение на арест командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергея Кобылаша и главы Черноморского флота Виктора Соколова.
В судебном ведомстве аргументировали свое решение событиями на Украине и предполагаемыми преступлениями, совершенными вышеобозначенными лицами с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. Согласно резолюции Кобылаш и Соколов «несут ответственность за ракетные удары, нанесенные подчиненными им силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре».
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года принял решение о начале специальной военной операции. С тех пор сирены оповещения о воздушной тревоге звучат для жителей Украины практически ежедневно.
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По мнению спикера, в настоящий момент никто не сможет предоставить такую социологию, потому что на Украине она не ведется. Но Рогов поделился мнением о том, как украинцы относились к президенту России раньше.
«Долгие годы, на протяжении как минимум 10-12 лет, Путин был самым популярным политиком на Украине. В стране существовала партия, которая так и называлась — «Партия политики Путина». В ее составе были чиновники из Запорожья, Киева и Днепропетровска. Позже партия была запрещена по решению Минюста Украины», — сказал собеседник «Радио 1»Если говорить о тенденции, то прослеживается ухудшение отношения к России и к личности Владимира Путина среди украинцев. Это во многом связано с ударами по энергосистеме Украины в октябре 2022 года, после которых люди вынуждены были жить в условиях без света, воды и канализации.
В столице Украины — Киеве был официально объявлен режим «блекаута», объекты городской инфраструктуры работали либо при полном отсутствии электричества, либо при помощи генераторов.
Долгое время люди испытывали трудности, связанные с перебоями в подаче воды по центральной системе водоснабжения в городах. Очереди за водой возле уличных бюветов достигали в длину десятков метров.
Электроснабжение в многоквартирных домах запускалось по графикам — иной раз светом можно было воспользоваться не более 4 часов в сутки.
Власти Украины приняли решение демонтировать монумент под Аркой Дружбы народов в Киеве. Объект был создан в советское время и символизировал дружбу российского и украинского народов.
Памятник состоял из арки, бронзовой скульптуры двух рабочих — украинца и русского, вместе держащих ленту с Орденом дружбы. Скульптуру убрали, ее больше нет. Единственный элемент памятника, который не демонтировали, — это сама арка из титановых листов, возвышающаяся над всей композицией.
Как заявил президент РФ Владимир Путин, атаки на энергосистему Украины в октябре 2022 года были ответом на устроенный спецслужбами Украины теракт на Крымском мосту 8 октября того же года. В этот день на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись топливные баки семи вагонов и обрушились два автомобильных пролета.
Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд выдал разрешение на арест командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергея Кобылаша и главы Черноморского флота Виктора Соколова.
В судебном ведомстве аргументировали свое решение событиями на Украине и предполагаемыми преступлениями, совершенными вышеобозначенными лицами с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. Согласно резолюции Кобылаш и Соколов «несут ответственность за ракетные удары, нанесенные подчиненными им силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре».
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года принял решение о начале специальной военной операции. С тех пор сирены оповещения о воздушной тревоге звучат для жителей Украины практически ежедневно.
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МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ и главы ЧФ
Мария Федоровцева