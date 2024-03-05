МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ и главы ЧФ

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Международный уголовный суд выдал разрешения на арест командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергея Кобылаша и главы Черноморского флота Виктора Соколова. Соответствующая резолюция размещена на официальном сайте МУС.
Разрешение на арест было выдано после соответствующего ходатайства от прокуратуры. Оба ордера на арест 5 марта выдала Палата предварительного производства II МУС.
В судебном ведомстве аргументировали свое решение событиями на Украине и предполагаемыми преступлениями, совершенными вышеобозначенными лицами с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. Согласно резолюции Кобылаш и Соколов «несут ответственность за ракетные удары, нанесенные подчиненными им силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре».
Осенью 2023 года МУС выдал ордер на на арест Путина и Львовой-Беловой по факту незаконной депортации украинских детей с присоединившихся к России территорий.
Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на эти события словами о том, что РФ не является участником Римского статута МУС, все решения данного органа на территории нашего государства не имеют никакой юридической силы.
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В судебном ведомстве аргументировали свое решение событиями на Украине и предполагаемыми преступлениями, совершенными вышеобозначенными лицами с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. Согласно резолюции Кобылаш и Соколов «несут ответственность за ракетные удары, нанесенные подчиненными им силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре».
Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на эти события словами о том, что РФ не является участником Римского статута МУС, все решения данного органа на территории нашего государства не имеют никакой юридической силы.
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Мария Федоровцева