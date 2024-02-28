СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что специалисты установили все факторы теракта, произошедшего на Крымском мосту в октябре 2022 года, сообщает информационное агентство ТАСС.
Бастрыкин отметил, что в настоящее время расследование уголовного дела подходит к концу. По его словам, фигуранты и защитники знакомятся с материалами.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, после завершения расследования дела стороны приступают к ознакомлению с материалами дела. Обвиняемыми по делу являются Александр Былин, Олег Антипов, Дмитрий Тяжелых, Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоб и Артур Терчанян. Обвиняемые по этому делу – граждане России, Армении и Украины.
Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. В этот день на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись топливные баки семи вагонов и обрушились два автомобильных пролета.
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Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, после завершения расследования дела стороны приступают к ознакомлению с материалами дела. Обвиняемыми по делу являются Александр Былин, Олег Антипов, Дмитрий Тяжелых, Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоб и Артур Терчанян. Обвиняемые по этому делу – граждане России, Армении и Украины.
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Александр Климов