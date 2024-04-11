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Росавиация просит уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний»

11 апреля 2024, 07:58
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Росавиация предложила уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний», пишут «Известия» со ссылкой на отчет.
Аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» под Новосибирском в сентябре 2023 года — результат множественных нарушений и ошибок экипажа. К такому заключению пришла комиссия Росавиации по расследованию.

Кроме этого, комиссия просит рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям лиц, ответственных за обеспечение безопасности полетов, пишет издание.



В сентябре 2023 года Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, перед заходом на посадку сел на запасном аэродроме в Новосибирске из-за неисправности. В результате пилоты посадили самолет на сельскохозяйственном поле в 186 км от Новосибирска. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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#самолет
#новосибирская область
#увольнение
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Российские бойцы ликвидировали командир-лейтенанта разведки ВСУ Ляха
11 апреля 2024, 08:46

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Российскими военными был ликвидирован командир-лейтенант разведывательной группы Вооружённых сил Украины Александр Лях. Его и шестерых его подчинённых уничтожили в Нейталово Донецкой Народной Республики.
Похороны украинского разведчика состоялись накануне, 10 апреля, сообщает телеграм-канал «Шепот фронта». Уточняется, что Лях возглавлял одно из элитных подразделений разведки ВСУ.

Также корреспонденты телеграм-канала сообщили о о ликвидации заслуженного тренера Украины по пулевой стрельбе Валентина Дондикова. Он воевал в составе частей ВСУ и участвовал в обороне Часов Яра. Там же был уничтожен американский наёмник, воевавший в составе «Интернационального легиона» Вооружённых сил Украины, по имени Седрик Чарльз Хэмм.

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#похороны
#всу
#украина
#тренер
#разведка
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В Норвегии попросили Еврокомиссию ввести 26-часовой день
Politico: Мэр норвежского города Вадсе ЕК попросила установить 26-часовой день
11 апреля 2024, 06:26

Фото: iStock/Elena-studio

Мэр норвежского города Вадсе Венче Педерсен обратилась в Еврокомиссию с просьбой сделать 26-часовой рабочий день реальностью в регионе. Об этом сообщает Politico.
Мэр самого северного города Норвегии, расположенного за Полярным кругом, пояснила, что с помощью такого решения она намерена проводить больше времени со своей семьей и привлекать в регион новых жителей. Она обратилась в Еврокомиссию с просьбой дать указание норвежским властям разрешить создание нового часового пояса.

«Нам нравится наш образ жизни, и мы думаем, что это может быть очень интересно, особенно для семей с маленькими детьми», – пояснила градоначальник.

Однако мэр Педерсен признала, что точный механизм, по которому будут происходить изменения, еще не определен.

«Я не думаю, что они согласятся, поэтому мы не продумали все детали», – сказала она.

Между тем, представитель Еврокомиссии отметил, что вопрос о часовых поясах зависит от решения каждой страны и что ЕС не может ответить на запрос региона.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о переходе Донецкой, Луганской народной республик, Херсонской и Запорожской областей в московский часовой пояс.

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#еврокомиссия
#работа
#мэр
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В РПЦ прокомментировали благотворительность Инстасамки, Моргенштерна* и Киркорова
«Честное имя не купишь»: РПЦ о благотворительности звезд
11 апреля 2024, 06:10

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Звезды могут заниматься благотворительностью, но честное имя им не купить. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов.
Он прокомментировал поддержку пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле» со стороны звезд с сомнительной репутацией. Он указал на Инстасамку (Дарью Зотееву), Алишера Моргенштерна* и Филиппа Киркорова.

«Но деньгами нельзя купить себе доброе имя, надо изменить образ жизни. Как показывает пример этих российских деятелей шоу-бизнеса, благотворительные действия «напоказ» вовсе не означают, что они отказались от пропаганды антиценностей и последовательного разрушения норм морали, лежащих в основе любого общества, государства. Цинично развращать миллионы подростков и одновременно показывать, что артист якобы «заботится» о людях», — поведал иерей.

Священник Лукьянов охарактеризовал основные составляющие публичной деятельности Инстасамки и Моргенштерна как «откровенный сатанизм и презрение к людям».

Ранее Инстасамка сообщила, что перечислила семьям жертв теракта и раненых по одному миллиону рублей, а Моргенштерн заявил, что готов помочь оплатить медицинскую помощь, услуги врачей и операции пострадавшим от теракта. Он также перечислил один миллион рублей 15-летнему Исламу Халилову, который работает гардеробщиком в «Крокусе».

Многие российские звезды, в том числе Егор Крид, SHAMAN (настоящее имя Ярослав Доронов) и Мейби Бэйби, поддержали семьи погибших и пострадавших в теракте.

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* Признан иноагентом на территории РФ.
#моргенштерн
#рпц
#благотворительность
#крокус сити холл
#теракт
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МЧС направило 35 тонн гуманитарной помощи жителям Оренбургской области
МЧС: 35 тонн гуманитарной помощи получили жители Оренбургской области
11 апреля 2024, 03:42

Фото: iStock/Halfpoint

Министерство по чрезвычайным ситуациям доставило 35 тонн гуманитарной помощи жителям Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в информационное агентство ТАСС.
Груз был доставлен самолетом Ил-76. Жители получат продукты питания, предметы гигиены, медикаменты, пледы, резиновые сапоги и бутилированную воду. В МЧС отметили, что сбор гуманитарной помощи был инициирован правительством Тульской области.

Вечером 9 апреля уровень воды в реке Урал превысил опасную отметку в 9,3 метра. 10 апреля вода достигла улиц города.

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#паводок
#наводнение
#оренбургская область
#эвакуация
#гуманитарная помощь
#мчс
#россия
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Стало известно о задержании участники резонансного преступления в «Москва-Сити»
«Ъ»: Участник преступления в «Москва-Сити» задержан за границей
11 апреля 2024, 03:12

Фото: iStock/BrianAJackson

Последний разыскиваемый участника стрельбы в башне «Око» в «Москва-Сити» был задержан в Болгарии по запросу российской стороны. Подозреваемый опознан как 44-летний Абубакар Абакаров из дагестанского села Учкент, передает «Коммерсантъ».
По данным Следственного комитета России (СКР), вооруженное нападение произошло 17 ноября 2017 года. Охранник бизнесмена Гаврила Юшбаева, вице-президента Всемирного конгресса горских евреев (ВКГЕ), открыл огонь после того, как бизнесмен потребовал отбуксировать его машину на стоянку. Абакарову удалось скрыться, и он был объявлен в международный розыск.

В настоящее время Генпрокуратура готовит необходимые документы для его экстрадиции, но «сделать это будет довольно сложно», отмечает газета.

Ранее ФСБ задержала трех иностранцев, которые пытались организовать теракт в Ставрополе. При обыске в их домах были изъяты «фрагменты самодельных взрывных устройств (СВУ), химические вещества и компоненты для подрыва».

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#нападение
#розыск
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#бизнесмен
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#документы
#болгария
#задержание
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В Киеве заявили о новом способе экономии
В Киеве отказались от включения крупных фонтанов ради экономии
11 апреля 2024, 03:02

Фото: iStock/Robert Wygoda

В этом году восемь больших фонтанов в центре Киева не будут подсвечиваться по экономическим причинам. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, речь идет о фонтанах «Великий», «Водяной шар», «Каскадный», «Учредите Киева» и «Крещатик».

«Это решение обусловлено необходимостью экономии, поскольку фонтаны на площади Независимости и в акватории Русановского канала достаточно энергозатратны», – объяснили в администрации.

Отмечается, что ранее городские фонтаны включались в мае и отключались в конце сентября.

До этого Всемирный банк предупредил, что Украина может обанкротиться в следующем году, если западные кредиторы откажутся списать украинские долги.

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#экономика
#украина
#банкротство
#фонтан
#киев
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ВСУ усилят атаки с помощью химического оружия, заявили в ЛНР
Марочко: ВСУ усилят атаки с помощью химического оружия
11 апреля 2024, 02:30

Фото: iStock/:Diy1

В беседе с Ura.ru ополченец рассказал, что украинские войска начали использовать специальные снаряды, содержащие опасные вещества, вместо самодельных смесей, которые использовались ранее.
По его словам, в районе Клещеевки ВСУ используют адамит. Это вещество повышает кровяное давление и может вызвать остановку дыхания.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили химическое оружие вблизи Клещеевеки.

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#россия
#всу
#ограничения
#украина
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Перечислены основные проблемы развития электромобилей в России
Автоэксперт Моржаретто: Расстояния мешают развитию электрокара
10 апреля 2024, 23:28

Фото: iStock/Shutter2U

Заместитель главного редактора журнала «За рулем», автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил плохую развитость электротранспорта в России большими расстояниями и недостатком зарядный станций.
«Пока для России электромобиль не более, чем дорогая игрушка. При наших расстояниях и неразвитости системы зарядок это городской автомобиль, причём второй или третий в семье. Он очень удобный в городе. В ином случае это становится сложно управляемой вещью, так как ты никогда не знаешь, где ты сможешь зарядиться и сможешь ли вообще», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Моржаретто.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявил, что полученный несправедливый штраф ГИБДД можно оспорить, обратившись, например, в соответствующий орган.

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#автомобиль
#электромобили
#россия
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Озвучен способ оспорить несправедливый штраф ГИБДД
Автоэксперт Сажин рекомендовал обжаловать несправедливые штрафы
10 апреля 2024, 23:20

Фото: iStock/Olena N.

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что полученный несправедливый штраф ГИБДД можно оспорить, обратившись, например, в соответствующий орган.
Он также отметил, что можно запросить доказательства у инстанции вашей вины и попытаться доказать, что нарушения не было.

«У вас на это есть 10 дней с момента получения постановления. Есть сайт Госуслуг или «письма счастья», которые нужно отслеживать. Бывает, если не получили «письмо счастья» по почте и не заметили его, то оно будет считаться полученным. Вы можете обратиться в орган, который выписал постановление, чтобы они показали фотофиксацию нарушения и любой материал, который подтверждает вашу вину», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее координатор движения «Синие Ведерки», блогер, автоблогер и автоэксперт Пётр Шкуматов заявлял, что на российском рынке автошин большую часть занимает отечественная продукция.

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