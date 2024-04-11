Росавиация просит уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний»

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Росавиация предложила уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний», пишут «Известия» со ссылкой на отчет.
Аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» под Новосибирском в сентябре 2023 года — результат множественных нарушений и ошибок экипажа. К такому заключению пришла комиссия Росавиации по расследованию.
Кроме этого, комиссия просит рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям лиц, ответственных за обеспечение безопасности полетов, пишет издание.
В сентябре 2023 года Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, перед заходом на посадку сел на запасном аэродроме в Новосибирске из-за неисправности. В результате пилоты посадили самолет на сельскохозяйственном поле в 186 км от Новосибирска. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
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Кроме этого, комиссия просит рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям лиц, ответственных за обеспечение безопасности полетов, пишет издание.
В сентябре 2023 года Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, перед заходом на посадку сел на запасном аэродроме в Новосибирске из-за неисправности. В результате пилоты посадили самолет на сельскохозяйственном поле в 186 км от Новосибирска. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
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Алёна Самарева