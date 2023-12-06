«Уральские авиалинии» уволят пилотов, посадивших самолёт в поле

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В компании «Уральские авиалинии» попросили уволиться пилотов, которые посадили самолёт А320 в поле под Новосибирском. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, что 12 сентября самолёт, следовавший по маршруту Сочи-Омск, совершил экстренную посадку в поле. Произошёл отказ гидравлической системы, в результате чего пилоты не смогли приземлиться в аэропорту назначения. Они приняли решение лететь до аэропорта в Новосибирске, где взлётно-посадочная полоса удобнее. Однако экипаж судна неправильно рассчитал топливо и самолёт с 159 пассажирами посадили в поле.
Пилотам Сергею Белову и Эдуарду Семёнову предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию.
Мать Белова уже подтвердила уход своего сына из компании «Уральские авиалинии».
Отметим, что расследование инцидента продолжается.
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Пилотам Сергею Белову и Эдуарду Семёнову предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию.
Отметим, что расследование инцидента продолжается.
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Анастасия Чинкова