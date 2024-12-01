Росавиация раскрыла место дозаправок рейсов из Москвы на Кубу

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Рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро будут дозаправляться в столице Венесуэлы Каракасе в первую неделю декабря. Соответствующую информацию опубликовал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В период 1-8 декабря принято временное решение о выполнении рейсов из Москвы в аэропорты Гаваны и Варадеро (и обратно) с промежуточной посадкой для дозаправки в аэропорту Каракаса», – написал он.
Кореняко подчеркнул, что из-за этого время полета из Москвы на Кубу увеличится на 5 часов. Он также заявил, что уведомление авиационных властей Кубы о нехватке керосина в местных аэропортах затронет все авиакомпании без исключения.
Ранее сообщалось, что Россия и Куба начали переговоры о сокращении влияния нехватки керосина на полеты.
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Александр Климов