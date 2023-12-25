Роскачество анонсировало проверки шаурмы и энергетиков

По словам председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, российские граждане теперь будут запрашивать свой индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) при получении кредита. Это позволит банкам проверять наличие у клиента самозапрета, сообщают «Известия».