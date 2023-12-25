Роскачество анонсировало проверки шаурмы и энергетиков

Фото: iStock/vitalssss
Руководитель Роскачества Максим Протасов заявил, что организация в ближайшее время проведёт исследования энергетических напитков и точки продажи шаурмы. Об этом пишет РИА Новости.
«Также большое количество просьб поступает в Роскачество по проверке точек продажи шаурмы. И да, в 2024 году такое исследование будет проведено», — цитирует агентство слова собеседника.
Читайте также:
Роскачество нашло в пельменях кишечную палочку, сальмонеллу и листерию
Роскачество предупредило, в какой красной икре обнаружена кишечная палочка
На Алтае 15 человек, включая детей, обратились к медикам после посещения кафе
Диана Аванесян