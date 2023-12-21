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Роскачество предупредило, в какой красной икре обнаружена кишечная палочка

Роскачество: В красной икре многих торговых марок обнаружена кишечная палочка
21 декабря 2023, 06:26
Фото: iStock/Andrej Filonenko

Фото: iStock/Andrej Filonenko

В Роскачестве сообщили, что в красной икре были обнаружены кишечная палочка и другие бактерии. Так, на знак качества могут претендовать только две торговые марки, пишет РИА Новости.
«В некоторой продукции обнаружена кишечная палочка, в некоторой - превышения по микробиологическим показателям. В то же время в икре нет запрещенных консервантов и незаявленных на маркировке красителей, а две торговые марки по результатам исследования могут претендовать на российский Знак качества", - цитирует агентство слова собеседника.

Отмечается, что для исследований закупалась как развесная, так и фасованная продукция. Всего Роскачество исследовало 24 товара по 37 показателям качества и безопасности.


В результате проверок эксперты обнаружили кишечную палочку в икре «Меридиан», «Камчатское море», «Сахалин рыба», «Московский рыбокомбинат», «Восточный берег», «Royal Black», «Лента», и «Форвард-С». Кроме того, у торговых марок «Лента», «Форвард-С», «Корсаков», «Красное Золото» и у развесной икры, купленной на Даниловском рынке в Москве, были выявлены нарушения части микробиологической обсемененности.

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#красная икра
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Пиротехник назвал главные ошибки при выборе и запуске фейерверков
Пиротехник Алексеев предостерег от запуска фейерверков на неровной поверхности
21 декабря 2023, 06:37

Фото: iStock/winyuu

Чтобы праздничные фейерверки не принесли беды, пиротехник Игорь Алексеев подчеркнул, что необходимо быть особенно внимательным при обращении с пиротехникой, поскольку это предметы, условно считаемые безопасными. В беседе с «Лентой.ру» он выделил основные ошибки при выборе и запуске пиротехники.
Эксперт рекомендует приобретать пиротехнику исключительно в специализированных магазинах, избегая при этом покупок в подземных переходах. Важно также обратить внимание на состояние упаковки.

«Пиротехнические изделия, обычно упакованные в картон, могут быть помятые после транспортировки. Это критично, потому что выстрелы происходят через картонные трубочки — стволы. Если они помяты, заряд под давлением может привести к непредсказуемым последствиям», — предупреждает Алексеев.
Также важно убедиться, что пиротехника не подверглась влаге. Подмоченные изделия стоит немедленно отбросить, поскольку вода может изменить состав и породить нештатные ситуации во время запуска фейерверков.

Установка салютов должна происходить на твердой, ровной поверхности и должны быть крепко закреплены. Эксперт советует использовать для этого снег. Отбирая место для установки, необходимо быть предельно осторожным. Он подчеркнул, что запрещено запускать фейерверки с балкона, крыши или среди зданий.

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Член ЦИК: Возможная кандидатка в президенты РФ Дунцова связана с Ходорковским*
21 декабря 2023, 05:39

Фото: iStock/hank5

Член ЦИК Евгений Шевченко заявил, что возможный кандидат на выборах президента Российской Федерации Екатерина Дунцова, подавшая в Центральную избирательную комиссию ходатайство о регистрации инициативной группы, связана с предпринимателем Михаилом Ходорковским*. Об этом пишет РИА Новости.
«Екатерина Дунцова поддерживается и финансируется беглым олигархом Михаилом Ходорковским*», — цитирует агентство слова собеседника.

Шевченко добавил, что в среду, 20 октября, активистка подала ходатайство о регистрации инициативной группы избирателей в ЦИК.

Как ранее заявляла сама Екатерина Дунцова, за её продвижение на выборах президента в марте 2024 года проголосовала инициативная группа из 522 человек.

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«Слово пацана»: Что делать родителям, если ребёнок попал в плохую компанию
Психолог Исраелян: Ребёнок может попасть в плохую компанию из-за одиночества
21 декабря 2023, 04:15

Фото: iStock/Motortion

Психолог Татьяна Исраелян рассказала, что делать, если ребёнок попал в плохую компанию. Она сравнила подобную ситуацию с сериалом «Слово пацана», пишет «Лента.ру».
Исраелян отметила, что довольно сложно узнать у ребёнка что-то про его проблемы, так как не все дети готовы делиться с родителями личными тревогами и переживаниями. Об окружении ребёнка следует задуматься, если он много времени проводит вне дома, стал возвращаться позже, чем обычно, или же вовсе игнорирует правила, существовавшие в семьи ранее.

Также признаком плохой компании может быть проявление агрессии и раздражительности со стороны ребёнка, продолжила психолог. Когда родители могут наблюдать, как у ребёнка снижается успеваемость в школе, появляются прогулы, а ложь становится нормой даже в незначительных ситуациях.

Специалист подчеркнула, что зачастую у ребёнка появляется желание общаться с неблагополучными сверстниками из-за чувства одиночества, низкой самооценки или недостатка любви в семье.

«Родителям надо серьезно подойти к разговору с ребенком. В первую очередь важно дать понять, что вы не будете ругать его. Наоборот, вы поддержите его в любой ситуации, потому что его любите просто за то, что он ваш ребенок», — цитирует издание слова собеседницы.

Если родители узнали о наличии плохой компании, к активным действиям стоит приступать только после разговора с ребёнком, так как он может опасаться агрессивных действий со стороны новых друзей.

«Если плохая компания появилась в школе, вначале стоит обсудить этот вопрос с учителем и администрацией школы. Можно рассмотреть вариант перевода ребенка в другое учебное заведение. Если это «дворовая» компания, будет не лишним обратиться в полицию, чтобы специалисты обратили внимание на этот случай. И настоятельно рекомендуется обратиться к психологу, чтобы помочь ребенку нетравматично выйти из этой ситуации», — посоветовала Татьяна Исраелян.

Кроме того, нужно предложить ребёнку альтернативные способы коммуникаций со сверстниками — например, посещение секций или кружков по интересам.

«Главное — проявлять понимание, искренне желать помочь, но делать это мягко, иначе ребенок будет напуган или раздражен. Окружите его любовью и заботой, чтобы он чувствовал себя любимым и в безопасности», — заключила психолог.

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В российском регионе более ста детей сняли с поезда и отправили в больницу
Бусаргин: в Саратове более 100 детей сняли с поезда и отправили в больницу
21 декабря 2023, 03:26

Фото: iStock/DarthArt

В Саратовской области более ста детей были сняты с поезда и доставлены в больницу для проверки на наличие заболеваний после того, как у одного из них было выявлено повышение температуры. Об этом информировал глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
Группа детей путешествовала поездом Тюмень-Адлер в составе 125 человек. Они отдыхали в лагере под присмотром взрослых.

Вечером 20 декабря поступила информация о случае повышения температуры у одного из детей. Медики, сопровождавшие группу, а также бригада скорой помощи, немедленно предприняли необходимые меры. На месте была задействована мобильная лаборатория Роспотребнадзора.

Все дети были осмотрены врачами. Для проведения обследования и, при необходимости, предоставления медицинской помощи, они были перевезены автобусами в инфекционную больницу Саратовской области по решению Бусаргина.

Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Больницы региона готовы к приему пациентов.

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#информация
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Пекинский аэропорт отказался принимать рейсы авиакомпании «Россия»
20 декабря 2023, 21:35

Фото: iStock/Sitikka

Аэропорт «Дасин», расположенный в Пекине, отказался принимать и обсуживать рейсы авиакомпании «Россия», об этом представители перевозчика сообщили «РИА Новости».
Отмечается, что запрет будет действовать до выполнения российской стороной неких «дополнительных требований».

Всех пассажиров, которые должны были направиться в Пекин рейсами этой авиакомпании, пересадили на самолёты «Аэрофлота», не взяв с пассажиров дополнительных денег.

«Россия» попросила Минтранс помочь в решении вопроса с рейсами в Пекин, однако запрос российской стороны был проигнорирован в Китае», - заключил собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что возможной причиной отмены рейсов в Пекин «Россией» может быть отсутствие договора на обслуживание.

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Пилот Смирнов: Разрешение Норвегии лететь лайнеру РФ с умирающим – человечное

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#китай
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На Украине объявили в розыск Михаила Фридмана
20 декабря 2023, 20:57

Фото: iStock/TheaDesign

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского бизнесмена Михаила Фридмана. Об этом сообщает МВД Украины.
Сообщается, что Фридмана разыскивают как лицо, которое «скрывается от органов досудебного расследования». Датой его исчезновения указывается 10 октября текущего года.

Российскому бизнесмену предъявляется обвинение в захвате власти, изменение границ украинской территории, а также в финансировании действий, которые направлены на изменение конституционного строя.

Напомним, в октябре этого года российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что переехал в Израиль. Информацию об этом подтвердили в «Альфа-групп» и уточнили, что «сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно».

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Пилот Смирнов: Разрешение Норвегии лететь лайнеру РФ с умирающим – человечное
20 декабря 2023, 20:31

Фото: istockphoto.com/Dushlik

Президент фонда содействия развитию гражданской авиации, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов высказал мнение о том, что разрешение Норвегии пролететь российскому лайнеру с умирающим человеком на борту в своём воздушном пространстве в обход санкций можно считать проявлением человечности.
Он отметил, что в том числе благодаря этому человека удалось спасти, а это главное.

«Командир корабля принял правильное решение: как и предписано всеми документами, он, чтобы спасти жизнь человека, попросил произвести посадку на ближайший к нему аэродром, который оказался норвежским. Местные власти отказали ему, но вряд ли из-за того, что являются людоедскими: скорее всего, аэродром оказался неподходящим для того, чтобы принять Boeing 747. В итоге командир судна принял решение о возвращении в Москву, а Норвегия разрешила ему пролёт через свое воздушное пространство, что прямо было запрещено санкциями. Считаю это проявлением настоящей человечности, ведь в итоге человека удалось спасти», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Смирнов.

Он добавил, что у экипажа всегда есть прописанный алгоритм действий в случае возникновения внештатных ситуаций на борту, в том числе касающихся самочувствия, здоровья и жизни пассажиров.

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#норвегия
#авиация
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В Минсельхозе раскрыли, когда стабилизируются цены на куриное яйцо
Минсельхоз: Цены на куриное яйцо должны стабилизироваться после Нового года
20 декабря 2023, 19:36

Фото: iStock/Chalabala

Цена на куриное яйцо должна стабилизироваться после Нового года, об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.
«Стабилизация цен на куриное яйцо ожидается после Нового года. Этому будет способствовать увеличение собственного производства и поступление продукции из дружественных стран по нулевой пошлине», - прокомментировали ситуацию в министерстве.

Представители Минсельхоза также напомнили, что цены на куриное яйцо планируют стабилизировать и поставками продукта из-за рубежа. Так, на этой неделе в Россию уже ввезли 612 тысяч яиц из Азербайджана, а в течении ближайшего времени планируется поставка яиц из Турции.

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#цены
#яйца
#минсельхоз
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В двух петербургских больницах начала работу «Новогодняя почта»
20 декабря 2023, 19:23

Фото: istockphoto.com/Yuliia Bukovska

В петербургских клинической больнице Святителя Луки и Детском городском многопрофильном клиническом центре им. К. А. Раухфуса начала работу «Новогодняя почта».
«В консультативно-диагностическом центре, находятся также отделения медицинской реабилитации и дневной стационар, так как тут много детей из Петербурга и Ленобласти. И мы уверены, что им захочется передать новогодний привет родным и близким – яркие красочные открытки, нарисованные такими же детьми», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» заместитель главного врача клинического центра Мария Гридина.

Ранее в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» ВДНХ также открылась «Новогодняя почта» «Петербургского дневника». По «Почте» любой желающий сможет отправить новогоднюю открытку в любой уголок страны бесплатно по 7 января.

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