Роскачество предупредило, в какой красной икре обнаружена кишечная палочка

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В Роскачестве сообщили, что в красной икре были обнаружены кишечная палочка и другие бактерии. Так, на знак качества могут претендовать только две торговые марки, пишет РИА Новости.
«В некоторой продукции обнаружена кишечная палочка, в некоторой - превышения по микробиологическим показателям. В то же время в икре нет запрещенных консервантов и незаявленных на маркировке красителей, а две торговые марки по результатам исследования могут претендовать на российский Знак качества", - цитирует агентство слова собеседника.
Отмечается, что для исследований закупалась как развесная, так и фасованная продукция. Всего Роскачество исследовало 24 товара по 37 показателям качества и безопасности.
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