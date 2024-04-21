Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации «Репортёры без границ»

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Роскомнадзор огранил доступ к сайту международной организации «Репортёры без границ». Информация о блокировке опубликована универсальным сервисом ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам.
В сообщении указывается, что доступа к сайту в России больше нет.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что проверяет сервис для изучения иностранных языков Duolingo на распространение ЛГБТ*-пропаганды. Соответствующая просьба о проверке была направлена в ведомство сибирской правозащитной группой «Радетель». Представители этой группы утверждают, что жители Уфы начали сталкиваться в приложении с заданиями, содержащими пропаганду нетрадиционных отношений.
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*запрещённая в России экстремистская организация
Анастасия Чинкова