Роскомнадзор ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign

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В России ограничили доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.
Причины ограничения доступа не поясняются.
«Коммерсантъ» отмечает, что блокировка произошла 19 февраля. При переходе на сайт с включенным VPN открывается страница поиска по словарю. По данным издания, в блоке «Информация о партнерах» размещен украинский флаг с антивоенным лозунгом.
Словарь Spread The Sign существует с 2006 года и содержит более 400 тыс. жестов на 44 языках. Цель проекта — сделать доступными все жестовые языки мира. Администратором сайта является шведская некоммерческая ассоциация «Европейский центр языка жестов».
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«Коммерсантъ» отмечает, что блокировка произошла 19 февраля. При переходе на сайт с включенным VPN открывается страница поиска по словарю. По данным издания, в блоке «Информация о партнерах» размещен украинский флаг с антивоенным лозунгом.
Словарь Spread The Sign существует с 2006 года и содержит более 400 тыс. жестов на 44 языках. Цель проекта — сделать доступными все жестовые языки мира. Администратором сайта является шведская некоммерческая ассоциация «Европейский центр языка жестов».
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Ювелина Бернст