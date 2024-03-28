Роскомнадзор не видит необходимости в ограничении работы Telegram в РФ

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В Роскомнадзоре заявили, что не видят необходимости в ограничении работы мессенджера Telegram в России. Об этом сообщает ТАСС.
По данным РИА Новости, администрация мессенджера с 2021 года удалила более 256 тысяч запрещенных материалов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планов блокировать Telegram на территории РФ в настоящее время нет. По его словам, основателю мессенджера Павлу Дурову следовало бы уделять больше внимания тому, что Telegram используется в том числе и террористами.
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев также высказался по поводу работы мессенджера. Парламентарий сообщил, что Telegram сотрудничает с правоохранительными органами.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планов блокировать Telegram на территории РФ в настоящее время нет. По его словам, основателю мессенджера Павлу Дурову следовало бы уделять больше внимания тому, что Telegram используется в том числе и террористами.
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Екатерина Коршунова