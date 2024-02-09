Роскомнадзор проверяет приложение Duolingo на пропаганду ЛГБТ*

Фото: iStock/BrianAJackson
Роскомнадзор проверяет сервис для изучения языков Duolingo на распространение ЛГБТ*-пропаганды. Об этом пресс-служба регулятора сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что сибирская правозащитная группа «Радетель» обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить Duolingo и принять меры, предусмотренные российским законодательством. В частности, они требуют заблокировать приложение на территории России.
Такие заявления начали поступать после того, как жители Уфы пожаловались на пропаганду ЛГБТ*, с которой сталкиваются дети, делая задания в приложении. Они присылают соответствующие скриншоты.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что Роскомнадзору придется заблокировать это приложение для изучения языков из-за пропаганды.
Читайте также:
«Детям нужна радуга»: Общественная палата РФ сделала неожиданные заявления об ЛГБТ*
Жительницу Саратова оштрафовали за демонстрацию символики ЛГБТ*
В Сети появился текст решения Верховного суда о ЛГБТ*-движении
*движение признано экстремистским в России
Такие заявления начали поступать после того, как жители Уфы пожаловались на пропаганду ЛГБТ*, с которой сталкиваются дети, делая задания в приложении. Они присылают соответствующие скриншоты.
Читайте также:
«Детям нужна радуга»: Общественная палата РФ сделала неожиданные заявления об ЛГБТ*
Жительницу Саратова оштрафовали за демонстрацию символики ЛГБТ*
В Сети появился текст решения Верховного суда о ЛГБТ*-движении
*движение признано экстремистским в России
Анастасия Чинкова