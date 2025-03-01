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Роскомнадзор прокомментировал информацию о возобновлении работы сервиса YouTube в России

Роскомнадзор: Видеохостинг YouTube по-прежнему недоступен в России
Фото: istockphoto/Rawpixel

Фото: istockphoto/Rawpixel

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора прокомментировал информацию о возобновлении в полном объёме и на прежней скорости работы YouTube в России. По словам специалистов ведомства, видеохостинг в стране по-прежнему недоступен.
Сообщения о возобновлении работы сервиса в полном объёме и надлежащем качестве начали появляться в СМИ и пабликах накануне, в пятницу 25 февраля, напоминает «Интерфакс». Сегодня пресс-служба Российская федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) опровергла данную информацию.

«ЦМУ ССОП проверил доступность сервиса YouTube. Сервис в России недоступен», — указано в официальном сообщении ведомства.

Вчера пользователи сетей некоторых российских операторов связи сообщали, что YouTube у них частично заработал, причём на хорошей скорости. Эксперты полагают, что причиной этого стал технический сбой. Некоторые даже видят в этом последствия перепалки между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете Белого дома.

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Прощёное воскресенье 2 марта: как правильно провести последний масленичный день, народные приметы
01 марта 2025, 13:27

Фото: iStock/Sergeybor

История праздника


Фото: iStock/Squareman

Прощёное воскресенье — это особый день, когда люди просят друг у друга прощения за все обиды и недоразумения, произошедшие в прошлом. Этот праздник имеет глубокие исторические корни, связанные с христианской традицией покаяния и очищения души.

В ранние времена христианства, когда вера только начинала распространяться по миру, многие последователи учения Иисуса Христа уходили в пустыню, чтобы провести время Великого поста в молитвах и размышлениях. Перед уходом они собирались вместе и просили прощения друг у друга. Этот обряд стал символом готовности простить и быть прощённым, готовности отпустить обиды и начать всё с чистого листа. Со временем он превратился в традицию, которая распространилась не только среди монахов, но и среди мирян.

Название праздника «Прощеное воскресенье» – исключительно обиходное и употребляется только в православном быту. В церковной же традиции последнее воскресенье накануне Великого поста имеет название сыропустной (сырной) недели, а так же «Воспоминание Адамова изгнания». Накануне Великого поста христиане вспоминают о том, как Адам и Ева были изгнаны из райского сада.

В соответствии с Писанием, Всевышний наделил Адама и Еву непроходящим счастьем. Для его сохранения необходимо было следовать одному правилу: не вкушать плоды с древа, символизирующего знание о добре и зле. Однако люди нарушили запрет, поддавшись на уговоры Змея. После совершения греха Бог изгнал их на землю.

Этот праздник не имеет фиксированной даты в календаре и отмечается в разные дни, в зависимости от даты празднования Пасхи.

Традиции дня


Фото: iStock/bruev

Прощёное воскресенье — это завершающий день Масленицы, который предшествует Великому посту. В этот день люди просят друг у друга прощения за все обиды, которые были причинены за прошедший год. В этот день заканчивается Масленица с её богатым столом, танцами и народными гуляньями.

Завершающим этапом Масленицы было традиционное сожжение чучела. В праздничный костёр отправляли блины и другие яства, а пепел рассеивали по полям, чтобы «накормить» землю и обеспечить себе богатый урожай и процветание в грядущем году.

Приметы на 2 марта


Фото: iStock/Ilmar Idiyatullin

  • Коли на 2 марта погода ясная да тёплая, то и лето будет жарким, а ежели день выдался ненастный и холодный, то и лето не порадует теплом.
  • Если с утра туман густой стоит, то и май будет холодным.
  • Много сосулек на крышах к 2 марта — быть доброму урожаю.
  • Перелётные птицы вернулись — скоро и весна придёт.

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Что нельзя делать в Прощеное воскресенье


В последнюю неделю перед началом поста верующие воздерживаются от употребления мяса. Однако разрешается есть яйца, рыбу, сыр и другие молочные продукты.

Осуществлять генеральную уборку — верующие полагают, что это занятие мешает сосредоточиться на духовных размышлениях.

Причинять людям страдания, наносить им вред. Нарушивших это правило ждет год, полный несчастий.

Нельзя заключать браки и венчаться. В прошлом считалось, что брак, заключённый в этот день, не принесёт счастья.

Что можно делать 2 марта


Отправиться в храм на богослужение. Это поможет настроиться на нужный лад и подготовиться к Великому посту.

Угощать гостей блинами, устаивать праздничные застолья и широкие гуляния.

Сходить в баню. Наши предки верили, что этот обряд поможет очиститься от злых помыслов

Посвятить время семье. Прощёное воскресенье — замечательный день, чтобы собраться с родными, попросить друг у друга прощения.


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Генерал Иван Попов случайно узнал о своём увольнении из рядов Вооружённых сил РФ
Генерал Попов уволен из рядов ВС РФ и исключён из списков своей части
01 марта 2025, 09:49

Иван Попов (Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков)

Обвиняемый в мошенничестве бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов уволен из Вооружённых сил Российской Федерации. Экс-военачальника также исключили из списочного состава части, в которой он проходил службу.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от самого подозреваемого. Причём, по словам генерала, узнал он об этом совершенно случайно.

«Меня уволили из Вооруженных сил и 26 декабря прошлого года исключили из списка части. Позже выяснилось, что с 1 июня 2024 года Министерство обороны РФ отправило меня в отпуск, который я де-факто провел в СИЗО. Сидя в тюрьме и под домашним арестом, я якобы находился в отпусках, по окончании которых меня исключили из списка части», — рассказал Попов корреспонденту агентства.

Военный также добавил, что до настоящего времени он не получал никаких официальных уведомлений об увольнении из рядов Вооружённых сил РФ. Также он не проходил никаких комиссий, не видел выписок из приказов и даже не знает, где сейчас находятся его личное дело (не уголовное - прим. ред.) и аттестаты.

«Если руководство приняло решение меня уволить, то я как солдат выполню приказ, но с соблюдением законов и ритуалов, потому что я 32 года отдал служению Отчизне», — заключил генерал.

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Экс-генпрокурор Скуратов: Березовский намеренно сбежал из России перед убийством Листьева
Экс-генпрокурор Скуратов: Березовский имел шанс предотвратить убийство Листьева
01 марта 2025, 08:59

Борис Березовский (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Предприниматель и миллиардер Борис Березовский намеренно покинул пределы России как раз накануне убийства знаменитого журналиста и телеведущего Влада Листьева. Таким образом олигарх намеревался обеспечить себе алиби.
Такое мнение об одном из самых громких преступлений 30-летней давности высказал Юрий Скуратов, занимавший тогда пост генерального прокурора РФ. В разговоре с РИА Новости он назвал роль Березовского в явно заказном убийстве, происшедшем 1 марта 1995 года, неоднозначной. Как раз сегодня истёк срок давности по этому уголовному делу.

«У него (Березовского - прим. ред.) были все шансы предотвратить это убийство. Но он понял одно, что с Владом он сделал ошибку, когда его рекомендовал на пост гендиректора ОРТ, они не сработались», — заявил экс-глава надзорного ведомства.

По словам Скуратова, бизнесмен не играл главной роли в деле убийства Листьева. Как утверждал сам Березовский в своём обращении 4 марта 1995 года к президенту Борису Ельцину, в первый день весны он улетел в составе российской делегации вместе с премьер-министром Виктором Черномырдиным в Лондон.

Известный тележурналист, бывший ведущий популярных программ «Взгляд» и «Поле чудес», первый генеральный директор ОАО «Общественное Российское Телевидение» Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в самом центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь на поражение из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы. Оно до сих пор остаётся нераскрытым.

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С 1 марта в России действуют новые правила для поступления в вузы
01 марта 2025, 05:53

Фото: iStock/SeventyFour

В России с 1 марта вступают в силу новые правила для поступления в университеты по всем программам и специальностям. Об этом сообщают РИА Новости.
«Новые правила приема в российские вузы и перечень предметов для поступления в университеты по всем программам и специальностям вступили в законную силу», — пишут в агентстве.

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2029 года. Согласно им, начало приема на обучение теперь становится единым и стартует 20 июня. На бюджет бакалавриат, специалитет и магистратуру поступление заканчивается 1 сентября. В случае с контрактом и дополнительным набором срок продлен до 1 октября.

При этом зачисление в университет теперь будет происходить не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачислении. Его можно будет подавать только в один вуз и на конкретную специальность. В общем кандидаты на зачисление имеют право подавать свои документы на пять специальностей.

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В Кемерове рассказали о планах по сокращению работников детсадов
28 февраля 2025, 22:10

Фото: iStock/MelkiNimages

В 2025 году в Кемерове прогнозируется снижение численности воспитанников на 2500 человек из-за демографического спада. Однако в городской администрации отметили, что сокращать работников детских садов не будут.
Ранее в соцсетях появилась информация о планах сократить сотрудников детских садов. из-за сокращения численности воспитанников детских садов в 2024 году более чем на 2200 детей.

«Упомянутое в одном из подобных сообщений МАДОУ №4 посещает 456 детей, там работают 50 педагогов, и сокращений, как и в других учреждениях, не планируется. Средняя заработная плата педагогов в этом детском саду за январь 2025 года составляет 53 545 рублей», — передает «Сiбдепо».

При этом отмечается, что минимальную зарплату в размере 38 тысяч рублей получают педагоги без категории.

Тем временем в дошкольных учреждениях новых быстрорастущих микрорайонов Кемерова есть вакансии как для педагогов, так и для младших воспитателей.

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