Роскомнадзор прокомментировал информацию о возобновлении работы сервиса YouTube в России

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Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора прокомментировал информацию о возобновлении в полном объёме и на прежней скорости работы YouTube в России. По словам специалистов ведомства, видеохостинг в стране по-прежнему недоступен.
Сообщения о возобновлении работы сервиса в полном объёме и надлежащем качестве начали появляться в СМИ и пабликах накануне, в пятницу 25 февраля, напоминает «Интерфакс». Сегодня пресс-служба Российская федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) опровергла данную информацию.
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«ЦМУ ССОП проверил доступность сервиса YouTube. Сервис в России недоступен», — указано в официальном сообщении ведомства.Вчера пользователи сетей некоторых российских операторов связи сообщали, что YouTube у них частично заработал, причём на хорошей скорости. Эксперты полагают, что причиной этого стал технический сбой. Некоторые даже видят в этом последствия перепалки между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете Белого дома.
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Александр Бойцов