В Кремле назвали главную проблему работы YouTube в России

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)
Проблема работы YouTube не является приоритетной для населения страны и связана с тем, что площадка не соблюдает законы России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он пояснил, что замедление YouTube не входит в перечень приоритетных вопросов для россиян.
Песков подчеркнул, что все проблемы исходят из того, что сервис отказывается соблюдать российские законы, хотя обязана им следовать, а также не меняет и не обновляет соответствующее оборудование.
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«Такая постановка вопроса: «Когда россиянам вернут YouTube?», я бы с ней, наверно, не согласился. Это совсем не главное сейчас», — отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков подчеркнул, что все проблемы исходят из того, что сервис отказывается соблюдать российские законы, хотя обязана им следовать, а также не меняет и не обновляет соответствующее оборудование.
«Во многом есть такие проблемы. Опять же они связаны с тем, что компания не хочет выполнять законы Российской Федерации, хотя обязана это делать. Ну с другими аспектами президент, действительно, сказал, что посмотрит», — сказал он.Напомним, во время встречи с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым президент России Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube в России.
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