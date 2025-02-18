Названо условие для возобновления работы YouTube в России

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Чтобы видеохостинг YouTube продолжил свою стабильную работу в России, компания Google должна оплатить штрафы. Как отметил в беседе с ТАСС замглавы комитета Госдумы по вопросам информационной политики Антон Горелкин, снятия санкций для решения вопроса недостаточно.
«Одного условия снятия санкций мало. Даже если Google вновь получит возможность проводить расчеты с российскими контрагентами и производить обслуживание своего оборудования, установленного у операторов связи, остаются открытыми несколько важных вопросов», — сказал парламентарий.Замедление YouTube в России связано с рядом нарушений видеохостингом российского законодательства. О нем стало известно летом прошлого года.
Ранее эксперт оценил возможность прогресса в российско-американских отношениях.
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