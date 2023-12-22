«Ростелеком» с января повысит цены на домашний интернет

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С 1 января 2024 года «Ростелеком» повысит расценки на домашний интернет. Это коснётся некоторых архивных тарифов, а повышение ежемесячной абонентской платы составит в среднем 5-6%.
В компании объяснили, что невозможно обеспечивать высокие надёжность и качество услуг с учётом меняющихся экономических условий и постоянно растущего интернет-трафика без изменения тарифных планов. Это же касается поддержки технологической инфраструктуры и её развития.
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Александр Бойцов