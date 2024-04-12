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Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Полит.ру», который распространял фейковую информацию. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что издание неоднократно размещало на своём сайте недостоверную общественно-значимую информацию, которая направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России. В связи с этим Роскомнадзором было принято решение о блокировке сайта.
В ведомстве подчеркнули, что блокировка произошла на постоянной основе, в соответствии с законом об информации, защите информации и информационных технологиях.
Ранее в этот день Роскомнадзор заблокировал сайты нескольких зарубежных хостинг-провайдеров.
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В ведомстве подчеркнули, что блокировка произошла на постоянной основе, в соответствии с законом об информации, защите информации и информационных технологиях.
Ранее в этот день Роскомнадзор заблокировал сайты нескольких зарубежных хостинг-провайдеров.
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Анастасия Чинкова