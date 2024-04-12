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Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Полит.ру»

Роскомнадзор заблокировал сайт «Полит.ру» за фейки
12 апреля 2024, 22:18
Фото: iStock/PUGUN SJ

Фото: iStock/PUGUN SJ

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Полит.ру», который распространял фейковую информацию. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что издание неоднократно размещало на своём сайте недостоверную общественно-значимую информацию, которая направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России. В связи с этим Роскомнадзором было принято решение о блокировке сайта.

В ведомстве подчеркнули, что блокировка произошла на постоянной основе, в соответствии с законом об информации, защите информации и информационных технологиях.



Ранее в этот день Роскомнадзор заблокировал сайты нескольких зарубежных хостинг-провайдеров.

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#запрет
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Небензя призвал Запад помочь в поимке заказчиков теракта в «Крокусе»
Небензя: РФ рассчитывает на помощь Запада в поимке заказчиков «Крокуса»
12 апреля 2024, 23:13

Фото: сайт Кремля

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Запад помочь в поимке заказчиков теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. С таким заявлением он выступил на заседании Совета Безопасности всемирной организации, передает РИА Новости.
«Рассчитываем, что западные коллеги будут сотрудничать с нами в вопросах поимки заказчиков терактов в «Крокус Сити Холле» и привлечения их к ответственности, равно как и вопросах наказания виновных в терактах против «Северных потоков», которые все наши коллеги, также, как и теракт в «Крокус Сити Холле», недвусмысленно осудили», — заявил Небензя.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. В результате теракта погибло 144 человека.

Ранее Небензя заявил, что в причастности Киева к теракту в «Крокусе» нет сомнений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
#теракт
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#новости
#запад
#небензя
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В США умерли самые старые в мире сиамские близнецы Лори и Дори Шаппелл
12 апреля 2024, 22:46

Фото: iStock/Imagesines

В США умерли самые старые в мире сиамские близнецы Лори и Джордж (Дори) Шаппелл. Об этом сообщает РИА Новости.
Им было 62 года. В молодости одна из сестёр была канти-певицей, а вторая работала в прачечной больницы. У близнецов были проблемы с позвоночником, поэтому ходить могла только одна. Вторая же передвигалась на специальном кресле.

Отмечается, что сиамские близнецы скончались 7 апреля в больнице при Пенсильванском университете, сообщает похоронное бюро Leibensperger.

Ранее издание Kyodo сообщало, что в Японии умер самый пожилой в стране мужчина. Ему было 112 лет. Дата и причины смерти не разглашаются по решению семьи покойного.

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#смерть
#сша
#семья
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Юрия Куклачёва госпитализировали прямо с его юбилейного концерта
12 апреля 2024, 22:36

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв почувствовал себя плохо во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас Холле». Об этом в беседе с журналистами рассказал его сын.
Он пояснил, что его отец просто переусердствовал и выдал все свои эмоции, после чего почувствовал себя плохо. После первого отделения ему оказали необходимую медицинскую помощь. Затем артиста госпитализировали с жалобами на сердце, в настоящее время он находится в больнице.

Отмечается, что Куклачёв находится в сознании, может разговаривать. Однако подобных инцидентов с ним ещё не разу не происходило.

Также его сын рассказал, что за 15 минут антракта удалось полностью пересмотреть программу второго отделения, чтобы зрители не узнали, что случилось. В итоге шоу продолжилось.

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Подмосковный омбудсмен Фаевская получила за 2023 год 2,7 тыс. обращений
12 апреля 2024, 22:26

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

В прошлом году в аппарат уполномоченного по правам человека в Московской области поступило более 2,7 тыс. обращений. Об этом заявила подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская, представляя на заседании Мособлдумы доклад о своей деятельности в 2023 году.
«В прошлом году поступило 2763 обращения. Из них более 80% – письменные. От жителей поступило более 45% обращений о нарушении социальных прав. Доля обращений по гражданским правам превысила 36%, по экономическим –10%. Далее следуют политические права – более 3%, культурные – 2% и экологические – порядка 1%», – рассказала Ирина Фаевская.
Она отметила, что от военнослужащих и в их интересах поступило 453 обращении по таким вопросам, как поиск пропавших без вести, вызволение из плена, медицинское обеспечение и реабилитация после ранения, оформление социальной поддержки.
«К нам обратились родственники с просьбой о розыске 150 пропавших без вести или находящихся в плену участников спецоперации. За год удалось вернуть из плена 18 бойцов и установить местонахождение двух», – сказала правозащитник.
По её словам, в 2023 году в шесть раз сократилось количество обращений от жителей ЛНР, ДНР, Украины, вынужденно покинувших свои дома и прибывших на территорию Подмосковья.

В прошлом году также был проведён правовой мониторинг по оценке влияния миграционной ситуации на социальные вопросы в Подмосковье. В ходе анализа целей приезда мигрантов выяснили, что 97% случаев – это трудоустройство.

Как отметила омбудсмен, Московский регион всегда был лидером по абсолютным значениям миграционного прироста. Очевидно, что миграция приводит к нагрузке на социальную и образовательную сферы, а также на здравоохранение.
«Доля совершённых мигрантами на территории России преступлений в 2022-м не превышала 4%. Однако, треть из них была совершена именно на территории Москвы и области. Миграционные процессы можно и нужно регулировать. Любой перекос в этой сфере расценивается как нарушение прав коренного населения или мигрантов», – подчеркнула правозащитник.
Послушав доклад Фаевской, депутаты приняли его к сведению.

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#уполномоченный
#московская область
#подмосковье
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Число преступлений в Павловском Посаде в начале года сократилось на 20%
12 апреля 2024, 22:10

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Количество преступлений, зарегистрированных в Павлово-Посадском городском округе в I квартале этого года, сократилось более чем на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, такие данные стали известны в ходе подведения итогов оперативно-служебной деятельности ОМВД России «Павлово-Посадский».
«Общее число зарегистрированных преступлений сократилось на 20,3%. Раскрыто 188 преступлений, в том числе 52 кражи, 15 квартирных краж и четыре кражи транспортных средств. На 42,5% снизилось количество преступлений, совершённых ранее судимыми, на 11,1% – лицами, находящимися под воздействием алкоголя, на 66,7% – в состоянии наркотического опьянения», – говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудники ОМВД обеспечили правопорядок при проведении 37 массовых мероприятий.

Как отметили в администрации, принимаемые меры позволили сохранить контроль за состоянием криминальной обстановки в Павлово-Посадском городском округе и не допустить роста резонансных преступлений.

Начальник ОМВД полковник полиции Илья Юхман поблагодарил личный состав за работу и высокий профессионализм. Он также обозначил задачи по дальнейшему укреплению правопорядка и безопасности населения.

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#павловский посад
#безопасность
#правонарушения
#преступность
#московская область
#подмосковье
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2,6 тыс. переселенцев из аварийных домов в Подмосковье обратились за сертификатами
12 апреля 2024, 21:55

Переселенцы из аварийных домов в Подмосковье подали уже 1708 заявлений на получение жилищных сертификатов. Это жители 31 городского округа региона, рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
«Всего подано 1708 заявлений. Наибольшее количество зафиксировано в Шатуре, Сергиево-Посадском городском округе, Ступине, Егорьевске, Воскресенске. Всего за этой мерой поддержки обратились более 2,6 тыс. человек. Общая расселяемая площадь аварийного жилья за счёт сертификатов составляет 50 тыс. кв. м.», – говорится в сообщении.
У этой программы несколько плюсов. Так, собственникам не нужно ждать окончания строительства – приобрести жильё можно в любом уголке Подмосковья. Минимальный метраж составляет 33 «квадрата», а значит те, кто жил в квартире поменьше, смогут выбрать большее помещение.

По сертификату стоимость квадратного метра аварийного жилья составляет 130 тыс. рублей. Расселение ведётся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#сертификат
#жильё
#переселение
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#подмосковье
#московская область
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Умер известный итальянский модельер Роберто Кавалли
12 апреля 2024, 21:25

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 84-ом году жизни скончался итальянский модельер Роберто Кавалли. Об этом сообщает издание ​Corriere della Sera.
Отмечается, что Кавалли болел на протяжении нескольких лет, что и стало причиной его кончины. Модельера не стало на родине во Флоренции.

Бренд под своим именем дизайнер основал в 1970 году. Его дебют в качестве модельера состоятся в возрасте 30 лет в Париже. Затем, спустя два года, он провёл свой первый показ мод в Палаццо Питти во Флоренции. Там он представил авангардную коллекцию женской одежды.

Стиль Кавалли отличался дерзостью и гротескностью. В одежде его бренда часто присутствуют такие отличительные детали как анималистические принты, мягкая кожа и лоскутная техника.

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#смерть
#италия
#мода
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Голосование за территории для благоустройства привлекло 667 тыс. жителей Подмосковья
12 апреля 2024, 21:09

Фото: пресс-службе Министерства благоустройства МО

Во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства приняли участие более 667 тыс. жителей Подмосковья. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Голосование стартовало 15 марта, и к трём часам дня 12 апреля на сайте проголосовали более 667 тыс. человек. Всероссийская платформа для голосования по выбору общественных территорий существует с 2021 года. За три года на ней отдали голоса более 1,3 млн человек. 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
В этом году на голосование представлены 220 территорий в 53 городских округах. До 30 апреля жители Подмосковья старше 14 лет могут проголосовать на сайте за выбранную территорию.

Жители смогут решить, как благоустроить свой населённый пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство.

К обновлению объектов приступят в будущем году.

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#михаил хайкин
#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#московская область
#подмосковье
#голосование
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Жителей Подмосковья предупредили о появлении фейковых банковских приложений
12 апреля 2024, 20:51

Фото: Istockphoto / tadamichi

В магазине AppStore появились фейковые приложения банков ВТБ и «Тинькофф». Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Созданные злоумышленниками приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков. Тем не менее, к ВТБ и «Тинькофф банку» они никакого отношения не имеют. Задача создателей таких приложений – украсть ваши персональные данные», – пояснили в подмосковном ГУРБ.
Там призвали жителей Подмосковья быть бдительными, не скачивать эти приложения и не вводить свои данные.

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#банк
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#подмосковье
#московская область
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