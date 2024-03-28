Роскомнадзор назвал число заблокированных за терроризм Telegram-каналов

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva
Роскомнадзор за двое суток заблокировал 11 Телеграм-каналов с террористическим контентом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
По данным информагентства, в заблокированных каналах распространяли информацию о якобы анонсированных терактах на территории России. В РКН отметили, что такие каналы создаются с целью запугать граждан.
Помимо этого, регулятор ограничил доступ к 600 ресурсов, который распространяли ложные вбросы об организации новых терактов в РФ.
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал создателя Telegram Павла Дурова обратить внимание на использование сервиса террористами. Как утверждает Песков, в последнее время мессенджер сервис все чаще становится инструментом в руках преступников.
Также Песков высказался о возможности блокировки Telegram в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
МВД: США выдали россиянина, обвиняемого в похищении своей дочери и насилии
Устроивших теракт в «Крокусе» вербовали в Telegram-канале афганского крыла ИГ
Военэксперт Александров назвал теракты типичным почерком Украины
Помимо этого, регулятор ограничил доступ к 600 ресурсов, который распространяли ложные вбросы об организации новых терактов в РФ.
Также Песков высказался о возможности блокировки Telegram в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
МВД: США выдали россиянина, обвиняемого в похищении своей дочери и насилии
Алина Юрчак