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После крушения станции «Луна-25» в «Роскосмосе» не исключали, что отправка к естественному спутнику Земли двух следующих экспедиций может быть форсирована. Однако вопрос упирается в одну проблему — деньги.
Как рассказал ТАСС научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, ответственный за первый этап лунной программы, академик Лев Зеленый, учёные предложили «Роскосмосу» отправить сразу две автоматические станции «Луна-27», «а» и «б», выполняющие сходные задачи, но на разных полюсах спутника. Госкорпорация поддержала эту идею, но возник вопрос финансирования.
Учёный и администратор подчеркнул, тем не менее, что работы по созданию научной аппаратуры для станций «Луна-26» и «Луна-27» практически завершены. Удалось также решить все непростые проблемы, связанные с необходимостью импортозамещения.
Напомним, потерпевшая крушение «Луна-25» стала первой за без малого полвека российской экспедицией к спутнику Земли. Станция «Луна-24» была запущена советскими учёными ещё в 1976 году.
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Как и наш институт, «Роскосмос», к сожалению, тоже не печатает деньги, поэтому вопрос пока открыт», — сказал академик.
Учёный и администратор подчеркнул, тем не менее, что работы по созданию научной аппаратуры для станций «Луна-26» и «Луна-27» практически завершены. Удалось также решить все непростые проблемы, связанные с необходимостью импортозамещения.
Напомним, потерпевшая крушение «Луна-25» стала первой за без малого полвека российской экспедицией к спутнику Земли. Станция «Луна-24» была запущена советскими учёными ещё в 1976 году.
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Александр Бойцов