В Пентагоне высказались о возможности милитаризации Луны

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Помощник главы Пентагона по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб усомнился в том, что Луна будет милитаризирована, передает РИА Новости.
«Я, как представитель министерства обороны, не верю в реальность милитаризации Луны», — подчеркнул Пламб.Он отметил, что обеспечение защиты логистических цепочек на всем протяжении до Луны кажется недостижимым.
Ранее Джон Пламб сообщил, что Министерство обороны США работает над предотвращением использования российскими военными систем спутниковой связи Starlink. По его словам, Вашингтон активно сотрудничает с украинской стороной и компанией SpaceX для решения этой проблемы.
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