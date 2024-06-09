Рособрнадзор проверит 13 вузов, которые проводят экзамены для иностранцев

Фото: iStock/MAXIM ZHURAVLEV
Руководитель ведомства Анзор Музаев заявил, что Рособрнадзор проведет проверку в 13 вузах, которые организуют экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для иностранцев. Об этом Музаев сообщил на ПМЭФ, передает ТАСС.
По словам Музаева, работа по проверке образовательных учреждений будет продолжаться. Согласно информации Минобрнауки, в настоящее время в РФ функционирует 129 площадок для проведения экзаменов для мигрантов, из них 87 осуществляют свою работу на базе федеральных и региональных вузов.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовали обучающие семинары для трудовых мигрантов по социальной адаптации и культурной интеграции в российское общество.
Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Главной темой форума в текущем году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
Читайте также:
В Московской области стартовали обучающие семинары для трудовых мигрантов
Мединский: с удовольствием бы отправил СБУ свой учебник истории
В Домодедово завершилась военно‑спортивная игра «Победа»
Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовали обучающие семинары для трудовых мигрантов по социальной адаптации и культурной интеграции в российское общество.
Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Главной темой форума в текущем году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
Читайте также:
В Московской области стартовали обучающие семинары для трудовых мигрантов
Мединский: с удовольствием бы отправил СБУ свой учебник истории
В Домодедово завершилась военно‑спортивная игра «Победа»
Екатерина Коршунова