Фото: пресс-служба Московской области
В Домодедово завершилась военно-спортивная игра «Победа» для юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.
Отмечается, что игра была посвящена 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В соревновании принимали участие тридцать команд юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья.
В состав команды входили 10 человек: из которых было 8 юношей и 2 девушки. Возраст участников составил от 14 до 17 лет. На протяжении нескольких часов участники Игры соревновались в прохождении по маршруту с преодолением препятствий, разбирали и собирали ММГ АК, перемещали шины автомобиля, метали ножи и стреляли по мишени.
В прошлом году сборная команда Московской области «Патриоты Подмосковья» заняла почетное четвертое место из 89 возможных.
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В состав команды входили 10 человек: из которых было 8 юношей и 2 девушки. Возраст участников составил от 14 до 17 лет. На протяжении нескольких часов участники Игры соревновались в прохождении по маршруту с преодолением препятствий, разбирали и собирали ММГ АК, перемещали шины автомобиля, метали ножи и стреляли по мишени.
В прошлом году сборная команда Московской области «Патриоты Подмосковья» заняла почетное четвертое место из 89 возможных.
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Екатерина Коршунова