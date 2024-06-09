Мединский: с удовольствием бы отправил СБУ свой учебник истории

Фото: сайт Кремля
Помощник президента России Владимир Мединский готов отправить Службе безопасности Украины свой учебник истории после того, как ведомство возбудило против него уголовные дела. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Мединского, он сделал бы это с удовольствием, поскольку такой поступок мог бы многое изменить в жизни украинцев к лучшему. Помощник президента России добавил, что он вместе с Анатолием Торкуновым и академиком Чубарьяном многого добились в вопросах исторического просвещения.
Напомним, 6 июня текущего года на Украине против Владимира Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова возбудили уголовные дела из-за написанного ими учебника истории. По данным СБУ, в учебнике полностью сфальсифицирована историческая информация по становлению Украины как государства.
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