Росреестр Московской области продолжает работу по выявлению учтённых объектов недвижимости

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области
Для обеспечения актуальности и точности Единого государственного реестра недвижимости Управление Росреестра по Московской области регулярно проводит выездные рабочие встречи с представителями государственных органов и местного самоуправления по реализации Федерального закона № 518-ФЗ, который регулирует процесс определения владельцев ранее учтённых объектов недвижимости, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Во время рабочих встреч эксперты Управления объясняют основные принципы работы по определению собственников объектов недвижимости, информация о которых отсутствует в ЕГРН.
Особое внимание уделяется важности выполнения регионального плана-графика, включающего более 796 000 объектов, для которых необходимо провести мероприятия по установлению правообладателей на территории региона. Также обсуждаются методические рекомендации Росреестра на конкретных примерах.
В результате рабочих встреч к декабрю 2024 года было выявлено 965 правообладателей в отношении 687 ранее учтённых объектов недвижимости, включая 647 помещений и 40 земельных участков.
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Особое внимание уделяется важности выполнения регионального плана-графика, включающего более 796 000 объектов, для которых необходимо провести мероприятия по установлению правообладателей на территории региона. Также обсуждаются методические рекомендации Росреестра на конкретных примерах.
В результате рабочих встреч к декабрю 2024 года было выявлено 965 правообладателей в отношении 687 ранее учтённых объектов недвижимости, включая 647 помещений и 40 земельных участков.
Фото: Министерство имущественных отношений Московской области
«Наполнение ЕГРН полными и актуальными сведениями об объектах недвижимости — одноиз приоритетных направлений деятельности Росреестра, реализуемых в рамках дорожной карты по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями на 2024 — 2026 годы, а также государственной программой Российской Федерации "Национальная система пространственных данных"», — сказал заместитель начальника отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Евгений Фадеев.
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Дайана Хусинова