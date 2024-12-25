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Подмосковье вошло в топ-10 рейтинга научно-технологического развития регионов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Московская область вошла в топ-10 рейтинга научно-технологического развития регионов России по подведённым сейчас итогам 2023 года. Лидерами признаны Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.
Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенк​​​​о.
«Презентация рейтинга состоялась на заседании Комиссии по научно-технологическому развитию под председательством Чернышенко. В десятке лидеров места – Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Томская, Новосибирская, Нижегородская и Московская области, Башкортостан, Свердловская и Самарская области, – отметили в пресс-службе.


Рейтинг НТР уже третий год формирует Министерство науки и высшего образования. При составлении списка за 2023 год значительно увеличено число критериев оценки технологической независимости в каждом конкретном субъекте Федерации. Если в прошлом году таких показателей было 33, то сейчас уже 43.

По итогам рейтинга лучшие практики управления в сфере НТР регионов-лидеров будет предложено внедрить и остальным регионам.

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Премию «Прорыв года» получил Электросталь за поддержку детей в области культуры и спорта
25 декабря 2024, 10:06

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

23 декабря состоялось заседание Высшего совета под председательством губернатора Московской области, на котором были подведены итоги уходящего 2024 года. Лучшие муниципальные образования получили премию «Прорыв года». В номинации «Поддержка одарённых детей: талант, творчество, спорт и искусство» победителем стал городской округ Электросталь, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области и Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Премия «Прорыв года» была учреждена губернатором Московской области Андреем Воробьёвым в 2014 году. Каждый год в конце года награждают лучшие муниципалитеты в экономической и социальной сферах, а также отмечают победителей среди региональных команд.

Городской округ Электросталь был отмечен за выдающиеся достижения в области образования и культуры. В частности, 606 учеников местных школ искусств приняли участие в различных творческих фестивалях и конкурсах, где каждый из них стал победителем. Трое талантливых детей получили стипендии губернатора.

Кроме того, 40 % выпускников школ искусств продолжили обучение в высших учебных заведениях и средних специальных учебных заведениях, специализирующихся на искусстве и культуре.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Одним из значимых достижений Московской области в спортивной сфере в уходящем году стало второе место среди субъектов Российской Федерации по результатам XII летней спартакиады учащихся России. Серебряная медаль стала первым достижением региона за всё время проведения спартакиад учащихся. Первое место заняла Москва, а третье — Санкт-Петербург.

Московскую область представляли 700 спортсменов, которые участвовали в 63 дисциплинах. В результате соревнований наши атлеты завоевали 397 наград, в том числе 163 золотых медали.

Электросталь занял высокие позиции в рейтинге муниципалитетов по числу участников и количеству наград на финале Спартакиады. От города выступили 46 спортсменов, которые соревновались в девяти видах спорта. Они завоевали 12 медалей, среди которых 9 золотых и 3 серебряные.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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Готовность новых линий водопровода и канализации в Одинцове превысила 70%
25 декабря 2024, 09:53

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Сети водоснабжения и канализации прокладывают на территории Одинцовского городского округа от деревни Раздоры до деревни Шульгино, в настоящее время строительная готовность сетей составляет более 70%, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Развитие инженерной инфраструктуры в Одинцовском округе – это важный шаг к обеспечению жителей качественными коммунальными услугами. Реализация данного проекта улучшит жизнь тысяч людей, обеспечив их надежной и безопасной инженерной инфраструктурой», — подчеркнул глава подмосковного МинЖКХ Антон Велиховский.
Он добавил, что на всех этапах строительство идёт под контролем экспертов.

Отмечается, что сейчас на объектах проводят земляные работы, монтируют системы водоснабжения, устанавливают камеры и колодцы.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

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Загруженность дорог Подмосковья утром 25 декабря достигла шести баллов
25 декабря 2024, 09:37

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

На шесть баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 25 декабря, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на трёх федеральных трассах и 15 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали свыше 851 тысячи машин, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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Дорожники Московской области обновили работу светофоров в девяти городских округах
25 декабря 2024, 09:37

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Сотрудники Мосавтодора провели ремонт светофорных объектов на региональных трассах в девяти городских округах Московской области, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сотрудники ремонтных служб обновили работу светофоров:

  • на Восточной объездной дороге в Дмитрове;
  • на улице Ленина в Красногорске;
  • на Хотьковском проезде в Сергиевом Посаде;
  • на проспекте ракетостроителей в Долгопрудном;
  • на 46-м Каширском шоссе в Домодедово;
  • на Пятницком шоссе в деревне Брехово в городском округе Химки;
  • на Степаньковском шоссе в рабочем посёлке Правдинский Пушкинского округа;
  • на дороге посёлка городского типа Андреевка в городском округе Солнечногорск.

Кроме того, была отремонтирована неисправная кнопка вызова пешеходного светофора на улице Молодёжной в Раменском районе.

В ведомстве сообщили, что проверка состояния дорог проводится еженедельно в рамках летнего обслуживания. Сотрудники Мосавтодора обращают особое внимание на элементы дорожной инфраструктуры, влияющие на безопасность движения, такие как светофоры, ограждения, линии освещения, знаки и искусственные неровности.

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«Испытываю радость»: за что Татьяну Лазареву приговорили к 6,5 годам колонии и что теперь будет с телеведущей
25 декабря 2024, 09:32

Татьяна Лазарева* (Фото: соцсети)

Второй Западный окружной суд вынес решение по делу телеведущей Татьяны Лазаревой*, признав её виновной в оправдании терроризма. В настоящее время фигурантка находится за пределами России. Известно, что адвокаты артистки уже заявили о намерении обжаловать приговор. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Суд приговорил Лазареву* к 6,5 годам колонии


Приговор был оглашён 24 декабря, при этом сама телеведущая отсутствовала на заседании, её интересы представлял адвокат Леонид Соловьев. Судья объявил: «Признать Лазареву* виновной и назначить ей наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима». Прокурор ходатайствовал именно о таком сроке. Кроме того, суд запретил Лазаревой* заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, на четыре года. Срок наказания начнёт исчисляться с момента её задержания или экстрадиции.

Адвокат телеведущей заявил, что она не согласна с предъявленными обвинениями и намерен обжаловать решение суда.

За что осудили Лазареву*


Согласно материалам дела, около года назад телеведущая Татьяна Лазарева* в одном из своих интервью выразила одобрение атакам украинских дронов на Москву.

«Каждый день мы сталкиваемся с атаками беспилотников на российские города, и, хотя это ужасно, я испытываю радость», — заявила артистка.

После этих высказываний против неё было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК России об оправдании терроризма. В июне Лазарева* была включена в список экстремистов и террористов, а вскоре после этого объявлена в международный розыск и заочно арестована.

Михаил Шац** и Татьяна Лазарева* с детьми (Фото: соцсети)

Татьяна Лазарева* покинула Россию в феврале 2022 года и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала российские власти за проведение специальной военной операции и в июле того же года была признана иностранным агентом. В настоящее время телеведущая живёт в Испании. Она отмечала, что россияне сталкиваются с трудностями при открытии и обслуживании банковских счетов за границей, а многие уехавшие не имеют возможности легализоваться.

Лазарева* также рассказала о том, что испытывает ненависть к россиянам за границей и ей сложно переносить критику в свой адрес. Тем не менее, она активно занимается благотворительностью, помогая украинским беженцам, и отметила, что не считает себя «врагом народа».

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Личная жизнь Татьяны Лазаревой


В начале 2024 года Татьяна Лазарева* официально развелась с Михаилом Шацем**. Телеведущая отметила, что супруг ее «предал и бросил», что и стало причиной расторжения их отношений. Шац**, получивший гражданство Израиля, признался, что им не удалось расстаться в дружеской атмосфере.

У пары есть две дочери: 26-летняя Софья и 18-летняя Антонина. Старшая дочь в октябре объявила о своей беременности и живет со своим партнером в Португалии. В начале декабря Татьяна Лазарева* посетила их, а вскоре после этого поделилась мечтой о возможном возвращении в Россию.

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*Татьяна Лазарева признана иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов

**Михаил Шац признан иностранным агентом
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В мытищинском ЖК «Шолохово» ввели в эксплуатацию три дома на 248 квартир
25 декабря 2024, 09:27

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Три четырёхэтажные новостройки на 248 квартир ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Шолохово» на территории городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В новых корпусах общей площадью свыше 13,2 тыс. квадратных метров размещаются квартиры разных планировок — от студий до трёхкомнатных, при этом во всех квартирах есть лоджии иди балконы с панорамным остеклением. В каждой из новостроек есть специальная зона для хранения велосипедов и колясок, а подъезды сделаны по принципу безбарьерной среды», — говорится в сообщении.
Во дворе новостроек установлены детские площадки, оборудованы зоны отдыха и автопарковки.

Всего в ЖК «Шолохово» по плану входит 17 четырёхэтажных домов, из них семь уже построены и заселены. Кроме того, идёт строительство детсада на 120 воспитанников.

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#новостройки
#мытищи
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Выяснилось, что штрафы за нарушение ПДД вырастут в 2025 году: что изменится?
Юрист Адамс: с 1 января 2025 года штраф за превышение скорости вырастет до 750 рублей
25 декабря 2024, 06:44

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

С 1 января 2025 года в России вступят в силу новые меры ужесточения штрафов за нарушение правил дорожного движения. Штраф за превышение скорости на 20–40 километров в час увеличится с 500 до 750 рублей, а за вождение в нетрезвом виде — с 30 до 45 тысяч рублей.
О деталях и причинах для новых мер сообщил РИА Новости юрист Давид Адамс, генеральный директор профессиональной юридической группы АИД.

Принятые Госдумой и одобренные Советом Федерации изменения направлены на снижение числа аварий и укрепление дисциплины на дорогах. По словам Адамса, повышение штрафов должно не только стимулировать водителей к более осторожному поведению, но и повысить общественное осуждение таких нарушений, как вождение в нетрезвом состоянии.

«Особое внимание уделено вождению в нетрезвом виде. Штраф за это нарушение увеличивается с 30 до 45 тысяч рублей. Аналогичный штраф грозит и за отказ от медицинского освидетельствования, что, по сути, приравнивается к признанию вины», — пояснил юрист.
Одной из новинок станет изменение порядка оплаты штрафов. Теперь в течение 30 дней можно будет уплатить 75% от суммы, вместо прежних 50% за 20 дней. При этом льготный период увеличен, чтобы дать нарушителям больше времени.

ГД увеличила штрафы за нарушение правил использования ремней безопасности и мотошлемов
ГД увеличила штрафы за нарушение правил использования ремней безопасности и мотошлемов

Штрафы также станут важным источником доходов для региональных бюджетов, поскольку 75% собранных средств будут оставаться в регионах. Это поможет улучшить дорожную инфраструктуру и безопасность.

Однако, как отметил Адамс, ужесточение штрафов — не универсальное решение. Для повышения их эффективности требуется четкий контроль со стороны инспекторов, надежная работа камер фиксации и возможность обжалования решений.

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#штрафы
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Кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре назвали сатанинским ритуалом
Гриценко: кулинарное шоу в Киево-Печерской Лавре — жертвоприношение сатане
25 декабря 2024, 04:42

Фото: iStock/ardasavasciogullari

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко провел кулинарное шоу в трапезной Киево-Печерской лавры, которое можно считать «жертвой сатане». Заместитель главного священника в зоне СВО протоиерей Петр Гриценко выразил свое возмущение по поводу события.
Проведение развлекательного мероприятия в святая святых, где раньше совершались важные христианские обряды, демонстрирует преднамеренное отступление от веры. По мнению Гриценко такое поведение является оскорбительным.

«Это своего рода такая жертва сатане. Посмотрите, вот мы в святая святых, там, где совершалось великое таинство Евхаристии, где жертва приносилась Богу, Господу нашего Иисуса Христа, да, бескровная жертва. Вот сегодня здесь просто вот мы пьем, едим, веселимся, чтобы показать, вот мы здесь все делаем, а нас Бог не наказывает», — объяснил свою позицию РИА Новости Гриценко.
Он также сравнил организаторов и участников шоу с сыновьями Иуды, обвиняя их в предательстве религиозных традиций. С его точки зрения, такое поведение демонстрирует насмешку над святым местом и отсутствием страха перед Божьим судом.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко провел кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре 15 декабря.

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#религия
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Стало известно об исках пассажиров «Азимута» ​против пилотов после ЧП в Анталье
Oda TV: шесть пассажиров «Азимута» после ЧП в Анталье подали иск против пилотов
25 декабря 2024, 03:59

Фото: iStock/Dushlik

Шесть пассажиров подали иск против экипажа самолета Superjet российской авиакомпании «Азимут». Пилоты обвиняются в намеренном создании аварийной ситуации для получения страховки, сообщает турецкий телеканал Oda TV.
Самолет Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Сочи — Анталья, оказался в центре скандала после жесткой посадки и последующего возгорания фюзеляжа в аэропорту Антальи 24 ноября.

Истцы утверждают, что у лайнера якобы истекал срок страхового полиса, а авиакомпания находилась в сложной финансовой ситуации. Кроме того, пассажиры требуют раскрытия данных черного ящика, технической документации и проведения масштабного расследования.

«Шестеро проживающих в Анталье российских пассажиров лайнера «Азимута» подали иск против капитана воздушного судна и второго пилота, обвинив их в мошенничестве с целью получения компенсации от страховой компании и попытке умышленного убийства через намеренно устроенный пожар», — передает Oda TV.
По словам адвоката истцов Джандаша Гюрола, пилоты могли нарушить статью 101 закона Турции о гражданской авиации, согласно которой капитан несет ответственность за безопасность полета.

Российский Superjet 100 с пассажирами на борту загорелся в турецкой Анталье: что известно, причины пожара, жертвы
Российский Superjet 100 с пассажирами на борту загорелся в турецкой Анталье: что известно, причины пожара, жертвы

Также канал Oda TV уверен, что лайнеру «грозил пожар» еще за полтора месяца до аварии в Анталье. Самолет якобы уже терпел крушение во время одной из прошлых посадок, но все равно продолжил полеты. Однако конкретные детали и даты заявленных ЧП канал не уточнил.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, оценивая ущерб в 1 миллион рублей. В авиакомпании «Азимут» причину жесткой посадки объяснили сдвигом ветра.

Проверки Ространснадзора после инцидента выявили пять предписаний, которые должны быть устранены к концу февраля 2025 года.

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