Подмосковье вошло в топ-10 рейтинга научно-технологического развития регионов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область вошла в топ-10 рейтинга научно-технологического развития регионов России по подведённым сейчас итогам 2023 года. Лидерами признаны Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.
Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Рейтинг НТР уже третий год формирует Министерство науки и высшего образования. При составлении списка за 2023 год значительно увеличено число критериев оценки технологической независимости в каждом конкретном субъекте Федерации. Если в прошлом году таких показателей было 33, то сейчас уже 43.
По итогам рейтинга лучшие практики управления в сфере НТР регионов-лидеров будет предложено внедрить и остальным регионам.
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«Презентация рейтинга состоялась на заседании Комиссии по научно-технологическому развитию под председательством Чернышенко. В десятке лидеров места – Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Томская, Новосибирская, Нижегородская и Московская области, Башкортостан, Свердловская и Самарская области, – отметили в пресс-службе.
Рейтинг НТР уже третий год формирует Министерство науки и высшего образования. При составлении списка за 2023 год значительно увеличено число критериев оценки технологической независимости в каждом конкретном субъекте Федерации. Если в прошлом году таких показателей было 33, то сейчас уже 43.
По итогам рейтинга лучшие практики управления в сфере НТР регионов-лидеров будет предложено внедрить и остальным регионам.
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Лора Луганская