Готовность новых линий водопровода и канализации в Одинцове превысила 70%

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Сети водоснабжения и канализации прокладывают на территории Одинцовского городского округа от деревни Раздоры до деревни Шульгино, в настоящее время строительная готовность сетей составляет более 70%, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Развитие инженерной инфраструктуры в Одинцовском округе – это важный шаг к обеспечению жителей качественными коммунальными услугами. Реализация данного проекта улучшит жизнь тысяч людей, обеспечив их надежной и безопасной инженерной инфраструктурой», — подчеркнул глава подмосковного МинЖКХ Антон Велиховский.Он добавил, что на всех этапах строительство идёт под контролем экспертов.
Отмечается, что сейчас на объектах проводят земляные работы, монтируют системы водоснабжения, устанавливают камеры и колодцы.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
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