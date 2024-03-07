Россельхознадзор обнаружил фантомное молоко в школах и детсадах

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В Оренбурге обнаружили 33 тонны фантомных молочных продуктов, которые поставлялись в детские сады и школы. Об этом со ссылкой на Россельхознадзор сообщает РИА Новости.
Отмечается, что продукцию поставляла компания из Санкт-Петербурга. Однако при проведении проверки выяснилось, что по указанному адресу располагается жилой дом, а само производство отсутствует.
С января этого года компания поставила 136 партий молочной продукции через фирму-прокладку, на складе которой не соблюдались санитарные нормы.
Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал, что это довольно распространённая схема. Компания, продающая продукцию по низким ценам, выигрывает тендер на поставки в госучреждения: больницы, школы, детсады. Они получают товар от производителя и создают фирмы-однодневки. Затем эти продукты разбавляют, подменяют, сокращают объёмы. Оставшееся количество продают, а разницу кладут себе в карман.
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Анастасия Чинкова