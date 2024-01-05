Российская армия получила на вооружение первые новейшие САУ «Коалиция-СВ»

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Испытания самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» успешно завершились в 2023 году, первые её образцы уже встали на вооружение российской армии. Как сообщили в госкорпорации «Ростех», новая машина добавит принципиальные же новшества и возможности в боевые операции артиллерии ВС РФ.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что новая российская гаубица «Коалиция» в скором времени должна появиться в зоне специальной военной операции с целью обеспечения существенного преимущества над гаубицами НАТО по дальности.
«Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники и живой силы противника, имеет преимущество над артиллерийскими аналогами с Запада по дальности стрельбы — последняя составляет 70 километров, что превосходит практически все аналоги западного вооружения.
Новейшую модель САУ фактически назвали боевым роботом из-за высокого уровня автоматизации всех процессов подготовки выстрела. Кроме того, экипаж «Коалиции» находится в изолированной бронекапсуле и управляет орудием дистанционно. Благодаря всему этому, артиллерийская установка может также решать задачи по поражению средств ПВО и ПРО, пунктов управления и фортификационных сооружений.
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«Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники и живой силы противника, имеет преимущество над артиллерийскими аналогами с Запада по дальности стрельбы — последняя составляет 70 километров, что превосходит практически все аналоги западного вооружения.
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Артем Путинцев