Стало известно, когда в зоне спецоперации появится новейшая гаубица «Коалиция»

Новая российская гаубица «Коалиция» в скором времени должна появиться в зоне специальной военной операции с целью обеспечения существенного преимущества над гаубицами НАТО по дальности. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов изданию РИА Новости.