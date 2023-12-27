Стало известно, когда в зоне спецоперации появится новейшая гаубица «Коалиция»

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Новая российская гаубица «Коалиция» в скором времени должна появиться в зоне специальной военной операции с целью обеспечения существенного преимущества над гаубицами НАТО по дальности. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов изданию РИА Новости.
«Думаю, она скоро там появится, так как гаубицы подобного класса нужны, чтобы обеспечить преимущество над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы», — сказал Чемезов.Глава «Ростеха» отметил, что гаубица успешно прошла все необходимые испытания, и ее серийное производство уже запустили.
Ранее Чемезов заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» и «Хризантема» пробивают броню поставленных Украине танков «Леопард». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак