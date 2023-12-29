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В зоне спецоперации скоро появится новая российская гаубица 2С35 «Коалиция-СВ», которая даст качественный отпор западному вооружению ВСУ китайское издание Sohu.
«Против американских самоходных гаубиц М109 и французских CAESAR на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь», — говорится в статье.
Уточняется, что данное оружие может сделать 16 выстрелов в минуту, а также имеет лучшие оборонительные возможности по сравнению с другими артиллерийскими установками, которые используются украинскими военными.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что новая российская гаубица «Коалиция» в скором времени должна появиться в зоне специальной военной операции с целью обеспечения существенного преимущества над гаубицами НАТО по дальности.
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Элина Позднякова