Российская косметика догнала зарубежную по популярности

08 сентября 2026, 21:56

Косметолог Устинова: Спрос на российскую косметику с ретинолом вырос за два года

Фото: iStock/Ridofranz

Российские косметические бренды значительно укрепили свои позиции в сегменте средств с востребованными активными компонентами. Косметолог и эксперт «Золотого Яблока» Мила Устинова отметила, что за последние два года спрос на отечественную косметику в онлайн-пространстве вырос почти в два раза.