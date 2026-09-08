Российская косметика догнала зарубежную по популярности
Российские косметические бренды значительно укрепили свои позиции в сегменте средств с востребованными активными компонентами. Косметолог и эксперт «Золотого Яблока» Мила Устинова отметила, что за последние два года спрос на отечественную косметику в онлайн-пространстве вырос почти в два раза.
В разговоре с Life.ru эксперт уточнила, что одним из самых популярных компонентов остается ретинол, который активно используется для борьбы с первыми признаками старения, неровным рельефом кожи и постакне. Доля российских брендов в выручке от средств с ретинолом за два года возросла до 50%.
Косметолог порекомендовала вводить такие продукты в уход постепенно, начиная с низких концентраций, и не забывать о ежедневной защите от солнца. У ретинола есть ограничения для использования при беременности и грудном вскармливании, а людям с чувствительной кожей следует подбирать средства особенно тщательно.
С началом отопительного сезона актуальными становятся церамиды, которые помогают поддерживать кожный барьер. Эти компоненты можно сочетать с большинством средств и использовать в базовом уходе. Доля российских брендов в выручке от косметики с церамидами достигла 45%.
Еще одним востребованным ингредиентом являются пептиды, которые чаще выбирают для ухода за кожей, подверженной возрастным изменениям и снижению упругости. Доля отечественных марок в этой категории увеличилась до 25%, заключила Устинова.
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