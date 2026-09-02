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Косметолог дала несколько советов по уходу за кожей лица после 40 лет

Косметолог Евстигнеева: после 40 лет стоит менять подход к уходу за кожей лица
Фото: iStock/Zinkevych

После 40 лет кожа лица начинает терять эластичность, становится тоньше и суше, поэтому она нуждается в дополнительном увлажнении. Об этом предупредила врач-косметолог, эндокринолог, диетолог, основатель клиники «КОСМЕТОЛОДЖИ Премиум» Татьяна Евстигнеева.



В разговоре с «Известиями» эксперт пояснила, что изменения кожи вызывает период перименопаузы — переходный этап до менопаузы. Происходит снижение эстрогена, из-за чего контуры лица становятся менее четкими, появляются носогубные складки и опускаются уголки рта. При этом кожа хуже удерживает влагу ввиду снижения активности сальных желез. Так, морщины становятся заметнее, а лицо приобретает тусклый цвет.

«Первое, что важно, — пересмотреть домашний уход. Коже нужны средства с липидами, керамидами, пептидами и антиоксидантами. Они помогут укрепить барьер и замедлить потерю влаги», — посоветовала Евстигнеева.

По ее словам, использовать активные компоненты, включая ретинол, лучше всего после консультации с косметологом. Также домашний уход необходимо сочетать с косметологическими процедурами.

Тем временем дерматолог, косметолог Ирина Котова в беседе с RT призвала осенью отказаться от подсушивающих средств и выбирать более плотные увлажняющие текстуры.

«Поскольку в летний период жирность выше, мы всегда стараемся какими-то спиртовыми или кислотными тониками пользоваться, матирующими различными масками или кремами. Их лучше в осенний период убирать», — отметила специалист.

Кроме того, пора снижать степень защиты SPF. При этом фотозащитой можно вовсе не пользоваться, если не планируется выход на улицу или же там нет солнца, заключила Котова.
Элина Позднякова

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