Косметолог дала несколько советов по уходу за кожей лица после 40 лет

02 сентября 2026, 10:27

Косметолог Евстигнеева: после 40 лет стоит менять подход к уходу за кожей лица

Фото: iStock/Zinkevych

После 40 лет кожа лица начинает терять эластичность, становится тоньше и суше, поэтому она нуждается в дополнительном увлажнении. Об этом предупредила врач-косметолог, эндокринолог, диетолог, основатель клиники «КОСМЕТОЛОДЖИ Премиум» Татьяна Евстигнеева.





В разговоре с «Известиями» эксперт пояснила, что изменения кожи вызывает период перименопаузы — переходный этап до менопаузы. Происходит снижение эстрогена, из-за чего контуры лица становятся менее четкими, появляются носогубные складки и опускаются уголки рта. При этом кожа хуже удерживает влагу ввиду снижения активности сальных желез. Так, морщины становятся заметнее, а лицо приобретает тусклый цвет.





«Первое, что важно, — пересмотреть домашний уход. Коже нужны средства с липидами, керамидами, пептидами и антиоксидантами. Они помогут укрепить барьер и замедлить потерю влаги», — посоветовала Евстигнеева.

«Поскольку в летний период жирность выше, мы всегда стараемся какими-то спиртовыми или кислотными тониками пользоваться, матирующими различными масками или кремами. Их лучше в осенний период убирать», — отметила специалист.