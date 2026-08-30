Эпидемиолог предупредила о рисках использования ботокса в косметологии

30 августа 2026, 14:58

Врач Повиличенко: при передозировке ботокса существует риск заболеть ботулизмом

Фото: iStock/Elena Safonova

Риск заболевания ботулизмом существует при передозировке ботоксом в косметологических процедурах. Об этом рассказала РИА Новости главный эпидемиолог министерства здравоохранения Приморского края Ирина Повиличенко.