Эпидемиолог предупредила о рисках использования ботокса в косметологии
Риск заболевания ботулизмом существует при передозировке ботоксом в косметологических процедурах. Об этом рассказала РИА Новости главный эпидемиолог министерства здравоохранения Приморского края Ирина Повиличенко.
Врач подчеркнула, что применение ботулотоксина в медицинских и косметологических целях связано с риском побочных эффектов при передозировке. Повиличенко объяснила, что ботулизм может вызывать серьёзные клинические проявления, так как его возбудитель производит нейротоксин. Эпидемиолог рекомендовала для предотвращения проблем обращаться в организации, где правильно хранят препараты с ботулотоксином и работают квалифицированные специалисты.
Ботулотоксин — это нейротоксин, производимый бактериями Clostridium botulinum. В медицинской практике применяется ботулинотерапия, при которой ботулотоксин вводят для лечения заболеваний, сопровождающихся мышечными спазмами и болевыми ощущениями. В косметологии этот препарат используется для временного устранения морщин.
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