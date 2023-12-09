В Казахстане жителей северных районов предупредили о морозах в -380 °C

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Жители северных районов Казахстана по ошибке получили СМС-сообщения, в которых говорилось о похолодании до -380 °C. Об этом сообщает казахстанское издание Tengrinews.
Информация быстро распространилась в социальных сетях благодаря тому, что пользователи стали публиковать скриншоты предупреждения. В пресс-службе Tele2 прокомментировали данный инцидент, отметив, что во время СМС-рассылки произошел технический сбой. Всем абонентам вышеперечисленных районов вскоре пришли сообщения с исправными данными.
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