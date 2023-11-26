Юрист Красовская перечислила условия, чтобы получить три зарплаты в декабре

Фото: istockphoto/Sunan Wongsa-nga
Россияне могут получить в декабре сразу три зарплаты — 12-ю, 13-ю и 14-ю.
Условия для их получения перечислила ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская, пишет «Прайм».
По словам Красовской, начисление сотрудникам дополнительных окладов в завершении года — это добровольная инициатива работодателей. Понятие 13-й зарплаты, которая равна окладу, было закреплено законодательно в советские времена, а в российском Трудовом кодексе такого понятия нет. При этом некоторые организации выплачивают работникам такие выплаты или годовые премии в качестве стимула.
Зачастую правила начислений дополнительных выплат прописаны во внутренних документах. Например, они могут исчисляться в процентах от оклада или прибыли фирмы, а могут быть фиксированными.
Читайте также:
Депутаты предлагают сократить рабочий день матерям двух и более детей
Стало известно, сколько россиян стали гражданами других государств в 2023 году
Стало известно, сколько безработных релокантов вернулось в Россию
По словам Красовской, начисление сотрудникам дополнительных окладов в завершении года — это добровольная инициатива работодателей. Понятие 13-й зарплаты, которая равна окладу, было закреплено законодательно в советские времена, а в российском Трудовом кодексе такого понятия нет. При этом некоторые организации выплачивают работникам такие выплаты или годовые премии в качестве стимула.
«Если работник мог претендовать на 13-ю зарплату, но уволился до конца года, то он вправе на неё рассчитывать, когда это предусмотрено договором. Ее можно получить при увольнении либо уже после, вместе с остальными сотрудниками», — напомнила юрист Оксана Красовская.Иногда компании с большой прибылью устанавливают и 14-ю зарплату. Деньги выплачивают работникам, которые отличились и достигли высоких результатов.
Читайте также:
Депутаты предлагают сократить рабочий день матерям двух и более детей
Стало известно, сколько россиян стали гражданами других государств в 2023 году
Стало известно, сколько безработных релокантов вернулось в Россию
Мария Фирсова