Российские регионы страдают от дефицита школьных учителей

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Как минимум в 20 регионах России школы сталкиваются с дефицитом учителей.
Не хватает учителей русского языка и литературы, математики, иностранных языков, физики. Начальные классы испытывают дефицит педагогов, логопедов, педагогов-психологов. Об этом пишут «Известия».
Издание направило запросы властям субъектов РФ. Две трети из ответивших, согласились с тем, что проблема существует.
Среди основных причин проблемы эксперты называют высокую нагрузку и зарплаты.
В межрегиональном профсоюзе «Учитель» рассказали, что в 75 регионах учительские оклады недотягивают до МРОТ. По словам оргсекретаря профсоюза Ольги Мирясовой, в 40% регионов оклады не выше половины МРОТ.
Самые низкие оклады в Вологодской области, Карачаево-Черкесии, Еврейском автономном округе, а на Алтае даже менее 5 тысяч рублей.
Заслуженный учитель РФ, историк Александр Снегуров считает, что проблема с зарплатами никак не решится из-за того, что бюрократия среднего звена не желает выполнить указания сверху.
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Издание направило запросы властям субъектов РФ. Две трети из ответивших, согласились с тем, что проблема существует.
В межрегиональном профсоюзе «Учитель» рассказали, что в 75 регионах учительские оклады недотягивают до МРОТ. По словам оргсекретаря профсоюза Ольги Мирясовой, в 40% регионов оклады не выше половины МРОТ.
Самые низкие оклады в Вологодской области, Карачаево-Черкесии, Еврейском автономном округе, а на Алтае даже менее 5 тысяч рублей.
Заслуженный учитель РФ, историк Александр Снегуров считает, что проблема с зарплатами никак не решится из-за того, что бюрократия среднего звена не желает выполнить указания сверху.
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Мария Фирсова