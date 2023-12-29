Подмосковные учителя в новом году начнут получать 20 тыс рублей на аренду жилья

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С 2024 года учителям в Московской области будут выплачивать ежемесячную компенсацию в 20 тыс рублей на аренду жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«С будущего года вводится ежемесячная выплата в 20 тыс рублей на аренду жилья. Педагог может воспользоваться прибавкой к зарплате, если у него нет собственного жилья на территории Подмосковья», – пояснила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.О том, что власти Московской области предусмотрели подъёмные выплаты учителям, чтобы приглашать их на работу в новые школы, ранее объявил губернатор региона Андрей Воробьёв. Он пояснил, что поддержка педагогов будет реализовываться по аналогии с программой социальной помощи медицинским работникам.
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