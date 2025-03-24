В Подмосковье состоится финал конференции проектных работ «Старт в инновации»

Фото: Министерство образования Московской области
С 27 по 30 марта на базе Технопарка Физтех-лицея имени П.Л. Капицы состоится заключительный этап XXIV научно-практической конференции «Старт в инновации». Организаторами мероприятия выступают Фонд развития Физтех-школ и Физтех-лицей.
Участники представят свои проекты, а также примут участие в образовательной программе. Она включает экскурсии по экосистеме Физтеха и мастер-классы от специалистов Технопарка, сообщает Министерство образования Московской области.
В финале конференции выступят более 330 учащихся из 58 регионов России, а также Казахстана, Беларуси, стран Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки. В мероприятии примут участие свыше 50 школьников Московской области. Участники представят свои разработки экспертам и партнерам, получат денежные призы от Фонда развития Физтех-школ, подарки от партнеров и шанс на запуск совместного проекта с одной из ведущих индустриальных компаний России.
Среди почетных гостей конференции — представители университетов, технологических компаний, венчурных и благотворительных фондов, а также стартапов и банков. В их числе — Neurobotics, Технолицей, Цифриум, НИЦ «Курчатовский институт», МФТИ, Высшая школа экономики, проектно-учебная лаборатория «Развитие университетов», венчурная компания Startech.vc, Сбер, Академия искусственного интеллекта и другие.
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«В этом году конференция приобрела международный статус. В ней участвуют школьники из России, стран СНГ и БРИКС, что значительно расширяет географию проекта», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
В финале конференции выступят более 330 учащихся из 58 регионов России, а также Казахстана, Беларуси, стран Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки. В мероприятии примут участие свыше 50 школьников Московской области. Участники представят свои разработки экспертам и партнерам, получат денежные призы от Фонда развития Физтех-школ, подарки от партнеров и шанс на запуск совместного проекта с одной из ведущих индустриальных компаний России.
Фото: Министерство образования Московской области
Среди почетных гостей конференции — представители университетов, технологических компаний, венчурных и благотворительных фондов, а также стартапов и банков. В их числе — Neurobotics, Технолицей, Цифриум, НИЦ «Курчатовский институт», МФТИ, Высшая школа экономики, проектно-учебная лаборатория «Развитие университетов», венчурная компания Startech.vc, Сбер, Академия искусственного интеллекта и другие.
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Дайана Хусинова