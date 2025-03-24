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В Подмосковье состоится финал конференции проектных работ «Старт в инновации»

Фото: Министерство образования Московской области

Фото: Министерство образования Московской области

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С 27 по 30 марта на базе Технопарка Физтех-лицея имени П.Л. Капицы состоится заключительный этап XXIV научно-практической конференции «Старт в инновации». Организаторами мероприятия выступают Фонд развития Физтех-школ и Физтех-лицей.
Участники представят свои проекты, а также примут участие в образовательной программе. Она включает экскурсии по экосистеме Физтеха и мастер-классы от специалистов Технопарка, сообщает Министерство образования Московской области.

«В этом году конференция приобрела международный статус. В ней участвуют школьники из России, стран СНГ и БРИКС, что значительно расширяет географию проекта», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В финале конференции выступят более 330 учащихся из 58 регионов России, а также Казахстана, Беларуси, стран Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки. В мероприятии примут участие свыше 50 школьников Московской области. Участники представят свои разработки экспертам и партнерам, получат денежные призы от Фонда развития Физтех-школ, подарки от партнеров и шанс на запуск совместного проекта с одной из ведущих индустриальных компаний России.

Фото: Министерство образования Московской области

Среди почетных гостей конференции — представители университетов, технологических компаний, венчурных и благотворительных фондов, а также стартапов и банков. В их числе — Neurobotics, Технолицей, Цифриум, НИЦ «Курчатовский институт», МФТИ, Высшая школа экономики, проектно-учебная лаборатория «Развитие университетов», венчурная компания Startech.vc, Сбер, Академия искусственного интеллекта и другие.

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В Национальном центре представлены изделия пяти предприятий НХП Подмосковья
24 марта 2025, 14:04

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В универмаге выставки «Россия» представлены изделия народных художественных промыслов из Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Международная выставка-форум «Россия» с успехом проходила с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го на ВДНХ в Москве. Сейчас на территории «Экспоцентра» на Красной Пресне продолжает работу Национальный центр «Россия». В универмаге, открытом в центре, представлена продукция всемирно известных народных художественных промыслов Подмосковья.

Универмаг Национального центра – пространство для знакомства жителей и гостей страны с лучшими региональными брендами и народными художественными промыслами из разных уголков России. Подмосковье представляют изделия из Гжели, дулёвский фарфор, жостовские подносы, федоскинская лаковая миниатюра и богородская деревянная игрушка.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Гжель – родина российской керамики. С 1829 года там создают изделия для домашнего интерьера, а сине-белые узоры бренда обрели мировую известность. Сегодня на территории бытования старинного промысла работают пять предприятий, производящих продукцию гжельской керамики. Это не только классические изделия, но и современные дизайнерские коллекции. На каждом заводе открыт музей, где гостей знакомят с промыслом, историей и образцами изделий.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Дулёвский фарфоровый завод был основан в 1832 году. Сейчас это крупнейшее российское предприятие по производству посуды, скульптурных и сувенирно-подарочных изделий из фаянса и фарфора. При заводе работает музей с обширной коллекцией фарфора. Посетителям рассказывают истории об основателях и владельцах предприятия.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Жостовская фабрика декоративной росписи существует с 1825 года. Изначально там занимались изготовлением и росписью подносов из жести, сухарниц, поддонов, шкатулок из папье-маше, портсигаров, чайниц и альбомов. В жостовский поднос вложено вдохновение лучших мастеров народного промысла. В ассортименте фабрики – не только классические подносы, но и авторские изделия для интерьера. При фабрике действует единственный в мире музей картин на металле. Там также можно посетить мастер-класс и создать собственный шедевр.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В селе Федоскино уже более 200 лет развивают лаковую миниатюру, характерной особенностью которой является многослойная живопись масляными красками на чёрной лаковой основе. Мировую известность табакерки и шкатулки фабрики Лукутиных получили ещё в XIX веке. В XX Федоскинская артель живописцев, преобразованная в Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи, поставляла свои изделия в 18 стран стран, была участником и победителем всевозможных российских и международных выставок. Сейчас АО «Федоскино» является продолжателем традиций уникального вида изобразительного искусства. На предприятии работает музей, где проходят экскурсии по производству. Гостям показывают весь процесс создания авторских произведений искусства от идеи до финального мазка.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Богородская игрушка считается первой деревянной игрушкой на Руси. В 1960 году, в канун 300-летия зарождения народного промысла, артель была преобразована в фабрику. Помимо изготовления резных игрушек и скульптур, на предприятии в сотрудничестве с Троице-Сергиевой лаврой возрождается иконостасная резьба. В музейном комплексе при Богородской фабрике можно познакомится с историей промысла, коллекцией игрушек и даже попробовать себя в роли резчика и писца на мастер-классе.

Изделия подмосковных НХП и товары других производителей можно посмотреть и купить как в самом Национальном центре «Россия», так и на его сайте.

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Дубненцы вышли на первый в году общегородской субботник
24 марта 2025, 13:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Первый в этом году общегородской субботник в Дубне прошёл у мемориала «Братские могилы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ещё зимой коммунальщики начали проводить убирать у мемориала сухостой и повреждённые короедом деревья. В марте к работам присоединились люди, пришедшие на общегородской субботник.
«Помогает весь город. Работу распределили каждому по силам. Большое спасибо за такой отклик», – поблагодарил глава Дубны Максим Тихомиров.
На субботнике вместе работали жители разных возрастов, в том числе ветераны и учащиеся.
«Пришли всей нашей группой, настроение хорошее. Это историческое место, которое надо держать его в порядке», – поделился студент филиала подмосковного политехнического колледжа «Политех «Дубна» Дмитрий Смирнов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

«Приятно, что здесь много молодёжи. Мы, ветераны, не отстаём. Важно, что лес здесь будет чистый. Это подготовка к 80-летию Победы», – сказала председатель Совета ветеранов Большой Волги Валентина Пискарёва.
На помощь жителям были отправлены тракторы и дробилка. Техника завершила работу, которую начали дубненцы. Горожан после субботника ждал горячий чай.

Как отметили в городской администрации, это не последний субботник у мемориала. В конце апреля там пройдёт акция по посадке деревьев.

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Мытищинские хирурги восстановили лицо мужчине, упавшему с электросамоката
24 марта 2025, 13:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Мытищинской больницы восстановили лицо пациенту, упавшему с электросамоката. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 56-летний мужчина с множественными травмами головы и тела. Как выяснилось, в него врезался другой самокатчик. Диагностика выявила ушиб головного мозга, сложный многооскольчатый перелом костей лицевого скелета и перелом твёрдого нёба. При этом оба глаза из-за переломов проваливались в верхне-челюстные пазухи. Из-за тяжести травм мужчина провёл неделю в реанимации. После стабилизации состояния команда челюстно-лицевых хирургов провела операцию.
«Операция длилась около 5 часов. Врачи реконструировали сломанные участки костей лицевого скелета титановыми пластинами. Фактически на лице пациента создали титановую маску. Заново выполнить зубопротезирование и скорректировать прикус можно будет примерно через полгода», – рассказала заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Мытищинской больницы Виктория Салкуцан.
Сейчас пациент выписан на амбулаторное лечение. Слаженная работа врачей позволила полностью восстановить ему речь и мимику, за исключением участка, где на щеке были полностью разорваны мягкие ткани. Поэтому в дальнейшем мужчине потребуется дополнительная микрохирургическая операция.

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Подмосковный кардиопульт позволил дистанционно расшифровать 1,2 млн кардиограмм
24 марта 2025, 13:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В 2024 году в Московской области было принято важное изменение – создана Единая диспетчерская. Также был запущен кардиопульт, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Его использование позволило дистанционно расшифровать 1 млн 200 тыс. электрокардиограмм. По результатам расшифровки почти 35 тыс. кардиограмм потребовалась экстренная госпитализация в связи с острой сердечной патологией. Это вызовы, которые стали приоритетными, и пациенты были вовремя госпитализированы и спасены», – сказал Забелин на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрей Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Также, по словам зампреда, на планшетах сотрудников выездных бригад скорой помощи включили тревожную кнопку. Забелин привёл данные статистики, согласно которым в 2024 году было совершено семь нападений на сотрудников скорой помощи. А за текущий I квартал зафиксировано уже шесть нападений.

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#минздрав мо
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#андрей воробьёв
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В Московской области формируется система скорой помощи без границ
24 марта 2025, 13:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Трансформация скорой помощи в Подмосковье направлена на централизацию управления и формирование скорой помощи без границ. Имеются в виду границы городских округов и населённых пунктов, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин
«Единая диспетчерская позволяет нам перехватить ближайшую бригаду на экстренный вызов. Передислокация бригады возможна по нагрузке и проводится даже в течение одной рабочей смены. Поиск свободной бригады на экстренный вызов осуществляется также в любом городском округе. Корме того, бригада может быть снята с неотложного вызова и переведена на экстренный вызов по профилизации и приоритетности», – доложил Забелин на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрей Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Медицинская эвакуация осуществляется сейчас по профилю, а не в ближайшее медучреждение, что позволяет снизить летальность, особенно при сосудистых катастрофах, до 10 раз. При сочетанных травмах этот показатель снизился в пять раз, отметил министр. Он добавил, что соглашение о госпитализации в московские стационары позволило открыть возможность экстренных коек для жителей Москвы, которые постоянно или временно проживают в Подмосковье, а также для пациентов по возможным профилям.
«Чаще всего это детские офтальмологические травмы и нейрохирургия. Ежедневно около 60 пациентов по экстренным показанием у нас госпитализируются в московские клиники. Всего с мая это уже 10 тыс. человек», – уточнил Забелин.
Он назвал новыми важными изменениями нормативного регулирования в 2025 году появление гибкого норматива доезда в программе госгарантий, разделение вызовов скорой помощи на приоритетные, экстренные и неотложные.
«Также мы приступили к реализации поручения президента России – обучению всех жителей страны оказанию первой, само- и взаимопомощи. Сейчас 40 наших инструкторов проходят обучение у главного внештатного специалиста – руководителя медицинской службы Республики Алтай Дмитрия Хубезова», – отметил Максим Забелин.
По его словам, в дальнейшем амбассадорами первой медицинской помощи станут не только эти инструкторы, но и волонтёры-медики, главы сельских поселений, инженеры по охране труда предприятий, учителя в школах и многие другие.

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#подмосковье
#московская область
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#губернатор
#андрей воробьёв
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