Российские танкисты с первого выстрела подбили танк Abrams

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«В ходе боя танков экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил восхваленный американский Abrams», — подчеркнул источник агентства.Министерство обороны ранее сообщало о уничтожении двух танков Abrams в районе проведения спецоперации. Один из них был уничтожен с помощью дронов-камикадзе «Упырь». Представитель производителя этих беспилотников рассказал, что машина приблизилась к позициям российских военных и ей подбили гусеницу из гранатомета РПГ-7. После этого два беспилотника были применены для уничтожения танка.
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